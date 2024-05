Insurtech: CDG Invest et l’ACAPS signent une convention de partenariat en marge de Gitex

En marge du salon Gitex Africa 2024 à Marrakech, CDG Invest, la branche investissement du groupe CDG, et l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS) ont signé, ce mercredi 29 mai, une convention de partenariat afin de soutenir l’innovation et la croissance des startups dans les secteurs de l’assurance et de la prévoyance sociale, indique un communiqué conjoint.

Cette convention, signée par Khalid Safir, directeur général de la CDG et président du Conseil de CDG Invest et Abderrahim Chaffai, président de l’ACAPS, a également pour objectif de favoriser l’émergence d’un écosystème Insurtech et de promouvoir l’innovation, le développement des startups et le renforcement de la transformation numérique du Maroc.

Selon ce communiqué, l’ACAPS, en tant que régulateur des secteurs des assurances et de prévoyance sociale, place la promotion de l’utilisation des nouvelles technologies au cœur de ses orientations stratégiques. À ce titre, l’autorité a créé la cellule Innovation & Insurtech qui joue un rôle crucial dans la stimulation de l’innovation, en développant des synergies entre toutes les parties prenantes du secteur. Ce partenariat permettra à l’ACAPS d’accompagner des porteurs de projets Insurtech sur les aspects de conformité réglementaire.

Pour sa part, CDG Invest, investisseur financier ayant comme objectif, notamment, de soutenir l’innovation et de promouvoir l’entrepreneuriat marocain, particulièrement à travers son programme 212Founders, œuvre à l’accompagnement et au financement des startups et des écosystèmes Fintech et Insurtech. Ce partenariat permettra ainsi la coordination des initiatives visant le développement de l’écosystème Insurtech, la coopération pour la création et le lancement de startups accompagnées par 212Founders et l’échange d’informations et de bonnes pratiques dans le domaine des Insurtech.

Les parties mettront en place un dispositif complet et déploieront les efforts nécessaires pour favoriser la croissance des Insurtechs pour l’innovation, l’expérience client, et l’inclusion assurantielle, contribuant ainsi à la transformation digitale du secteur de l’assurance au Maroc, conclut le communiqué.