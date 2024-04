Enseignement supérieur: CDG Invest rejoint le tour de table du groupe Atlantique

CDG Invest et le groupe Atlantique.

CDG Invest, la branche investissement du groupe CDG, a réalisé une prise de participation de 20%, via son programme Génération Entrepreneurs, au capital du groupe Atlantique.

Cette opération marque un tournant important pour le groupe Atlantique et témoigne de la confiance de CDG Invest dans le potentiel du groupe à devenir un pôle d’excellence en enseignement supérieur au Maroc, souligne l’établissement d’enseignement supérieur dans un communiqué.

Grâce à ce partenariat, le groupe Atlantique se dotera des moyens nécessaires pour accélérer le déploiement de son modèle d’enseignement supérieur tourné vers l’innovation pédagogique, l’excellence académique et l’immersion professionnelle, poursuit la même source.

En formation initiale, le groupe Atlantique regroupe dans un premier temps deux écoles supérieures spécialisées:

- Atlantic Business School, l’école de management créée en 1985 (anciennement ESIG), autorisée par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’innovation sous le numéro 13/85.

- Atlantic Engineering School, l’école d’ingénieurs autorisée par le ministère sous le numéro 497/2023.

Le groupe Atlantique s’appuie sur une équipe de fondateurs reconnus dans le secteur de l’enseignement supérieur et de l’éducation, dont Rachid M’rabet (ancien DG de l’ISCAE), Younes Slaoui (président d’Averroes Holding, cofondateur du groupe international Odyssey Éducation et de l’École française internationale de Casablanca) et Abdellatif Mâzouz (actuel président du Conseil de la région Casablanca–Settat).