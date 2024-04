Décarbonation: CDG Invest entre dans le capital de VelyVelo, une startup franco-marocaine dédiée à la mobilité

CDG Invest, à travers son programme 212Founders a participé à la levée de fonds en Seed pour la startup VelyVelo au côté de NCI, via son fonds NCITY dédié aux startups de la ville de demain, ainsi que le fonds Mouvement & Finance pour un montant total de 65 millions de dirhams, indique un communiqué.

Cette levée permettra à la startup de catalyser la transformation de la logistique urbaine vers des solutions zéro carbone, en particulier pour le dernier kilomètre, selon la même source. Dans le cadre de sa mission de promotion de l’entrepreneuriat et la montée en gamme de l’économie marocaine, le programme 212Founders a concrétisé à ce jour 20 financements en Seed et Series A depuis 2019.

Un acteur clé de la cyclologistique urbaine!

Forts de leur compréhension approfondie du marché, de ses exigences et de ses besoins, les fondateurs ont positionné l’entreprise pour relever les défis de la cyclologistique et pour promouvoir un avenir durable. La startup bénéficie d’une présence territoriale étendue, couvrant l’Île-de-France, Lyon, Bordeaux, Marseille, ainsi que d’autres villes françaises avec des vélos utilitaires ayant parcouru plus de 2.170.000 kilomètres contribuant dans la livraison de millions de colis chaque année.

Lire aussi : Réduction des importations, production d’engrais verts, décarbonation… voici pourquoi le groupe OCP mise gros sur l’ammoniac vert

Reconnue pour son impact significatif sur la réduction de l’empreinte carbone, la société sert une clientèle diversifiée, y compris des géants de la livraison de repas comme Uber Eats, Deliveroo, des enseignes telles que Monoprix, et des services de colis tels que UPS. Cette clientèle variée et exigeante témoigne de la capacité de VelyVelo à répondre aux normes les plus strictes du marché de la livraison durable.

«La cyclologistique constitue un enjeu d’avenir pour la livraison urbaine offrant une approche innovante, durable et économique répondant aux besoins croissants des enseignes et consommateurs. Cette levée de fonds intervient à un moment décisif de notre développement et témoigne d’une confiance significative en notre capacité à être le leader sur le marché du leasing de vélos utilitaires à assistance électrique», déclare Asmaa Chakir Alaoui, co-fondatrice et PDG de VelyVelo.

«VelyVelo ne se contente pas d’être une simple marque, c’est une solution de mobilité complète, spécialement pensée pour répondre aux besoins des professionnels de la livraison. VelyVelo représente une approche révolutionnaire de la logistique urbaine, et nous sommes confiants quant à son immense potentiel de développement», déclare pour sa part Nawfal Fassi Fihri, directeur délégué à CDG Invest, en charge du programme 212Founders.