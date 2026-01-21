CDG: Madaëf passe son parc hôtelier au peigne fin

Madaëf, la filiale du Groupe CDG dédiée à l’investissement touristique, engage un tournant structurant dans la gestion de son patrimoine immobilier en lançant un vaste programme de contrôle technique préventif de ses établissements hôteliers. «Cette initiative vise à renforcer la conformité réglementaire, à garantir la sécurité des biens et des personnes, tout en améliorant la durabilité des infrastructures et la qualité des services proposés dans ses unités réparties à travers le Royaume», indique le quotidien Les Inspirations Eco du 22 janvier.

Cette nouvelle approche se traduit par le lancement récent d’un appel d’offres portant sur une mission pluriannuelle de contrôle technique systématique. Le dispositif concernera un portefeuille ciblé d’hôtels et de resorts classés, exploités sous des enseignes nationales et internationales, et considérés comme stratégiques au regard de leur taille, de leur fréquentation et de leur complexité technique. Le prestataire retenu se verra confier une mission initiale de 36 mois, reconductible tacitement, couvrant une quinzaine d’actifs situés dans plusieurs régions clés, notamment Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, Fès-Meknès, Casablanca-Settat, l’Oriental et Souss-Massa.

Parmi les établissements concernés figurent des références du secteur hôtelier telles que le Hyatt Regency Taghazout, le Marriott Jnan Palace Fès, le Sofitel Tamuda Bay, le Mercure Quemado d’Al Hoceïma ou encore le Lunja Village d’Imi Ouaddar. Ces unités représentent un volume immobilier conséquent, totalisant plusieurs centaines de milliers de mètres carrés construits et intégrant des installations techniques critiques, dont la performance et la fiabilité constituent des enjeux majeurs pour l’exploitation hôtelière.

«Le périmètre de la mission confiée au prestataire adjudicataire est particulièrement étendu», écrit Les Inspirations Eco. Il portera sur la réalisation d’inspections régulières, à la fois visuelles et fonctionnelles, couvrant l’ensemble des structures et équipements techniques des bâtiments. Les contrôles concerneront notamment les installations électriques et de gaz, les systèmes de ventilation et de traitement de l’air, les ascenseurs, les groupes électrogènes, les équipements thermiques, les dispositifs de sécurité incendie et de désenfumage, les réseaux d’évacuation, la plomberie sanitaire, ainsi que les éléments de clos et couvert tels que les menuiseries extérieures, les toitures et l’étanchéité.

La fréquence des audits sera définie par Madaëf, avec la possibilité d’adapter le calendrier en fonction des priorités opérationnelles, des situations d’urgence ou des travaux programmés. Chaque intervention devra donner lieu à un rapport détaillé et structuré, comprenant un diagnostic par lot technique, une synthèse des anomalies constatées, une classification des non-conformités selon leur degré de criticité, ainsi que des recommandations correctives assorties d’indicateurs de suivi permettant d’en mesurer l’évolution dans le temps.

Au-delà du contrôle technique stricto sensu, le prestataire devra assurer une veille permanente sur les plans réglementaire et technologique. Il sera tenu d’alerter Madaëf sur tout risque susceptible d’affecter la sécurité des personnes, la continuité d’exploitation ou la pérennité des équipements, et de proposer des mesures de prévention ou de mitigation adaptées. «Le cahier des charges insiste par ailleurs sur des exigences élevées en matière de professionnalisme, d’indépendance et de confidentialité, les missions devant être conduites dans le strict respect des normes marocaines en vigueur, des règles de l’art et des recommandations des fabricants», note Les Inspirations Eco.

La gouvernance du contrat prévoit un dispositif de pilotage resserré, incluant des réunions de coordination régulières, un système d’alerte rapide en cas de défaillance critique et un mécanisme d’évaluation continue de la qualité des prestations. À travers cette démarche structurée, Madaëf entend renforcer le pilotage stratégique de ses actifs, réduire les risques liés à l’exploitation hôtelière, préserver la valeur foncière et économique de son patrimoine et offrir aux opérateurs partenaires comme aux clients finaux des conditions optimales de sécurité et de confort.

Ce programme s’inscrit plus largement dans les orientations du Groupe CDG, qui fait de la durabilité, de la transparence de gestion et de la montée en qualité des infrastructures touristiques des leviers clés pour accompagner le développement du secteur au Maroc.