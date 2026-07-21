Le Maroc pose les jalons d’une industrie MedTech souveraine

Portée par la généralisation de la protection sociale, la modernisation des infrastructures hospitalières, la digitalisation globale du système de soin et l’essor de l’intelligence artificielle, la santé numérique s’impose désormais comme l’un des nouveaux relais de croissance majeurs de l’économie marocaine. Longtemps confinée à un rôle de simple levier d’amélioration des soins, la MedTech s’inscrit aujourd’hui comme un secteur hautement stratégique, situé à la croisée des politiques publiques, de l’innovation technologique et de l’industrialisation, indique le magazine hebdomadaire Challenge.

Cette accélération résulte d’une convergence de réformes structurantes qui redessinent en profondeur l’organisation sanitaire du pays. Ces mutations créent simultanément une demande nouvelle en solutions numériques, en dispositifs médicaux intelligents, en télémédecine, en intelligence artificielle et en gestion des données médicales. Les besoins des établissements de santé ont eux-mêmes évolué: il ne s’agit plus seulement d’acquérir des équipements, mais de déployer des solutions capables de fluidifier le parcours du patient, d’optimiser les diagnostics, d’améliorer la transmission d’informations et de renforcer la médecine préventive.

Pour les industriels et les investisseurs, cette transformation offre l’opportunité de passer d’un modèle d’importation à une véritable capacité de conception et de production locale. Le Maroc dispose des fondamentaux nécessaires pour devenir un hub régional et africain des technologies médicales. Sa proximité avec l’Europe, son ouverture vers les marchés du continent, la qualité de ses compétences médicales, l’émergence d’une expertise numérique et le soutien des pouvoirs publics constituent un socle favorable. Cette combinaison d’atouts pourrait permettre à la santé numérique d’emprunter une trajectoire comparable à celle des secteurs automobile ou aéronautique, en attirant des investissements pour bâtir une base industrielle souveraine capable de rayonner à l’export, écrit Challenge.

Pour concrétiser cette ambition, la structuration d’un écosystème encore fragmenté demeure impérative. Cité par Challenge, Amine Taoudi Benchekroun, fondateur de la plateforme MEDICLIC, explique que l’interopérabilité entre les différentes solutions numériques constitue la pièce maîtresse d’une véritable industrie nationale. Faire dialoguer les systèmes d’information conditionnera tant l’efficacité des hôpitaux que l’émergence de nouveaux services. Cette démarche exige un soutien accru aux startups locales, une facilitation des expérimentations cliniques en milieu hospitalier, une clarification des cadres réglementaires et de financement, ainsi qu’un renforcement de la protection et de la cybersécurité des données de santé.

L’intelligence artificielle représente un autre levier d’accélération prioritaire, en particulier lorsqu’elle est appliquée au parcours de soin. De la compréhension des symptômes à l’analyse des documents médicaux, en passant par le suivi des traitements, le coaching nutritionnel ou la gestion des maladies chroniques via des dispositifs connectés, l’IA permet de limiter l’errance diagnostique et de mieux préparer les consultations. Dans ce contexte, MEDICLIC se positionne comme une plateforme souveraine pionnière proposant ces services intégrés.

À l’horizon 2030, la MedTech s’affirme comme un pilier central de la souveraineté sanitaire du Royaume. La réussite de cette transition reposera sur une vision coordonnée combinant partenariats public-privé, création de zones dédiées à l’innovation en santé, accès encadré aux données anonymisées et adoption prioritaire des technologies nationales par les établissements de santé, tout en préservant la confiance des professionnels et des patients. La transformation du système de santé permet ainsi de poser les jalons d’une nouvelle filière industrielle compétitive à l’échelle africaine.