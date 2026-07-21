Economie

Le Maroc pose les jalons d’une industrie MedTech souveraine

Un médecin effectue une consultation à distance par le monitoring d'un écran de contrôle. . DR

Revue de pressePortée par les grandes réformes du système de santé et l’essor des nouvelles technologies, la MedTech s’impose comme une filière stratégique au Maroc. Entre digitalisation, intégration de l’intelligence artificielle et volonté d’industrialisation locale, le Royaume cherche à structurer son écosystème pour garantir sa souveraineté sanitaire et s’affirmer comme un hub d’innovation à l’échelle africaine. Cet article est une revue de presse tirée de Challenge.

Par La Rédaction
Le 21/07/2026 à 19h09

Portée par la généralisation de la protection sociale, la modernisation des infrastructures hospitalières, la digitalisation globale du système de soin et l’essor de l’intelligence artificielle, la santé numérique s’impose désormais comme l’un des nouveaux relais de croissance majeurs de l’économie marocaine. Longtemps confinée à un rôle de simple levier d’amélioration des soins, la MedTech s’inscrit aujourd’hui comme un secteur hautement stratégique, situé à la croisée des politiques publiques, de l’innovation technologique et de l’industrialisation, indique le magazine hebdomadaire Challenge.

Cette accélération résulte d’une convergence de réformes structurantes qui redessinent en profondeur l’organisation sanitaire du pays. Ces mutations créent simultanément une demande nouvelle en solutions numériques, en dispositifs médicaux intelligents, en télémédecine, en intelligence artificielle et en gestion des données médicales. Les besoins des établissements de santé ont eux-mêmes évolué: il ne s’agit plus seulement d’acquérir des équipements, mais de déployer des solutions capables de fluidifier le parcours du patient, d’optimiser les diagnostics, d’améliorer la transmission d’informations et de renforcer la médecine préventive.

Pour les industriels et les investisseurs, cette transformation offre l’opportunité de passer d’un modèle d’importation à une véritable capacité de conception et de production locale. Le Maroc dispose des fondamentaux nécessaires pour devenir un hub régional et africain des technologies médicales. Sa proximité avec l’Europe, son ouverture vers les marchés du continent, la qualité de ses compétences médicales, l’émergence d’une expertise numérique et le soutien des pouvoirs publics constituent un socle favorable. Cette combinaison d’atouts pourrait permettre à la santé numérique d’emprunter une trajectoire comparable à celle des secteurs automobile ou aéronautique, en attirant des investissements pour bâtir une base industrielle souveraine capable de rayonner à l’export, écrit Challenge.

Pour concrétiser cette ambition, la structuration d’un écosystème encore fragmenté demeure impérative. Cité par Challenge, Amine Taoudi Benchekroun, fondateur de la plateforme MEDICLIC, explique que l’interopérabilité entre les différentes solutions numériques constitue la pièce maîtresse d’une véritable industrie nationale. Faire dialoguer les systèmes d’information conditionnera tant l’efficacité des hôpitaux que l’émergence de nouveaux services. Cette démarche exige un soutien accru aux startups locales, une facilitation des expérimentations cliniques en milieu hospitalier, une clarification des cadres réglementaires et de financement, ainsi qu’un renforcement de la protection et de la cybersécurité des données de santé.

L’intelligence artificielle représente un autre levier d’accélération prioritaire, en particulier lorsqu’elle est appliquée au parcours de soin. De la compréhension des symptômes à l’analyse des documents médicaux, en passant par le suivi des traitements, le coaching nutritionnel ou la gestion des maladies chroniques via des dispositifs connectés, l’IA permet de limiter l’errance diagnostique et de mieux préparer les consultations. Dans ce contexte, MEDICLIC se positionne comme une plateforme souveraine pionnière proposant ces services intégrés.

À l’horizon 2030, la MedTech s’affirme comme un pilier central de la souveraineté sanitaire du Royaume. La réussite de cette transition reposera sur une vision coordonnée combinant partenariats public-privé, création de zones dédiées à l’innovation en santé, accès encadré aux données anonymisées et adoption prioritaire des technologies nationales par les établissements de santé, tout en préservant la confiance des professionnels et des patients. La transformation du système de santé permet ainsi de poser les jalons d’une nouvelle filière industrielle compétitive à l’échelle africaine.

Par La Rédaction
Le 21/07/2026 à 19h09
#industrie MedTech souveraine#système de santé#nouvelles technologies

LEs contenus liés

Economie

La MedTech T2S décroche son visa pour une introduction en Bourse

Economie

T2S lance son introduction en Bourse avec près de 4,9 millions de titres

Economie

T2S Group Holding lance une IPO de 1,1 milliard de DH sur le marché boursier

Société

Casablanca accueille la 3ème édition de l’International e-Health Forum

Articles les plus lus

1
Les dessous d’une imposture: les «fuites» du tandem Hijaouy-Jerando mettent à nu la fabrique des fake-news sur le Maroc
2
Sa famille exige vérité et justice: la mort de Abderrahim Fakir, lors de son interpellation par la police italienne, fait encore scandale
3
Visas Schengen: BLS International déploie un nouveau système pour mettre fin au chaos des rendez-vous
4
L’entrée de Fouzi Lekjaa au sein du PAM se confirme
5
L’Algérie capitule devant Sánchez et déroule le tapis rouge
6
L’Algérie va-t-elle sacrifier les Touaregs du Mali sur l’autel du gazoduc transsaharien?
7
De zone sauvage à espace balnéaire modèle: comment la plage Tamaris 3 a fait peau neuve
8
Une «collaboration renforcée» entre Rabat et Paris: Gérald Darmanin remercie le Maroc après l’arrestation de 16 suspects
Revues de presse

Voir plus