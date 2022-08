La corniche de Tanger assaillie par les estivants

En 2022, la corniche de Tanger retrouve ses estivants après deux étés calmes, à cause des restrictions dues à la pandémie de Covid-19.

La corniche de Tanger connaît cette année une affluence sans précédent. Après plus de deux ans de restrictions dues au Covid-19, les habitants et les visiteurs de cette ville du Nord retrouvent l’ambiance conviviale qui y règne la nuit et s’y baladent jusqu’à des heures très tardives.

Tanger est la ville des vacances estivales par excellence au Maroc. Touristes nationaux, internationaux et Marocains résidant à l’étranger, sont nombreux à visiter cette cité du Nord qui offre un ensemble de lieux à découvrir ou à redécouvrir. La corniche, surplombant la Méditerranée, n’est pas en reste et bénéficie d’une place privilégiée. Avec la vague de chaleur que connaît le Maroc cet été, les familles, les riverains commeles touristes, aiment se rapprocher de la mer pour sentir sa brise et profiter de la fraîcheur marine nocturne jusqu’à des heures très tardives. «Je suis venue me promener en compagnie de mes neveux et de mon fils. La corniche est magnifique après sa rénovation. Nous sommes contents de nous retrouver ici. Ce sont les vacances, il fait bon, c’est agréable. C’est très animé et il y a de supers restaurants…», confie, au Le360 Amina, une Marocaine résidente en France. Vidéo. Corniche Sud de Rabat: afflux de visiteurs en quête de détente et de fraîcheur «L’ambiance ici est extraordinaire. On a du mal à quitter les lieux tellement c’est agréable. Ici il fait frais, alors qu’à la maison il fait très chaud et ça grouille de monde», témoigne à son tour Azzedine, Marocain résidant en Espagne. Mohammed, venu de Rabat, est lui aussi sur le charme de la corniche de Tanger.« La plage est belle ici à Tanger, il y a la Méditerranée et c’est agréable. On aime venir passer nos vacances ici», explique-t-il à son tour.

Par Said Kadry