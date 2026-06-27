Kénitra: plus de 2,4 tonnes de kif saisies, un suspect arrêté

Les éléments de la police de Kénitra, en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire national, ont procédé, dans les premières heures de la matinée de ce samedi 27 juin, à la saisie de 2 tonnes et 429 kilogrammes de kif ainsi qu’à l’arrestation d’une personne soupçonnée d’appartenir à un réseau criminel actif dans le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes.

Cette opération sécuritaire a été menée dans la zone rurale d’Ouled Mlik, dans la périphérie de Kénitra, où 2 véhicules utilitaires chargés de stupéfiants ont été interceptés. Le conducteur de l’un d’eux a été appréhendé, tandis que le second a pris la fuite.

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Outre la quantité du kif interceptée, les fouilles effectuées dans le cadre de cette affaire ont permis de découvrir, à bord des deux véhicules, 522 kilogrammes de tabac de contrebande, 133 kilogrammes de résine de cannabis, 50 grammes de cocaïne et 5 kilogrammes de kif en poudre. Les perquisitions ont également abouti à la saisie de 6 armes blanches et de 10 plaques d’immatriculation falsifiées.

Le suspect interpellé a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire supervisée par le parquet compétent, en vue d’identifier les éventuels prolongements de ce réseau criminel et d’appréhender l’ensemble des autres mis en cause présumés.