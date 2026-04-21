Société

Kaja Kallas à Fès: l’UEMF au cœur du partenariat stratégique Maroc-Union européenne

Le président de l’UEMF, Mostapha Bousmina, Kaja Kallas, vice-présidente de la Commission européenne et Driss Jettou, membre éminent du conseil d’administration de l’université.

Le président de l’UEMF, Mostapha Bousmina, Kaja Kallas, vice-présidente de la Commission européenne et Driss Jettou, membre éminent du conseil d’administration de l’université.

L’Université Euromed de Fès a accueilli, le vendredi 17 avril 2026, Kaja Kallas, la vice-présidente de la Commission européenne et haute représentante de l’Union pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, accompagnée d’une délégation de haut niveau composée d’une quinzaine de personnalités, incluant Dimiter Tzantchev, ambassadeur de l’Union européenne au Maroc, ainsi que Adrien de Bassompierre, directeur de la Banque européenne d’investissement.

Par le360
Le 21/04/2026 à 09h46

La visite a débuté par un échange en comité restreint avec le président de l’université, Pr. Mostapha Bousmina, en présence du chancelier de l’université, Mohammed Kabbaj, et de Driss Jettou, membre éminent du conseil d’administration, témoignant de l’importance institutionnelle de cette rencontre.

Kaja Kallas a ensuite échangé avec les étudiants de l’université autour de la place du Maroc dans l’espace euro-méditerranéen et africain, ainsi que des relations Union européenne-Afrique sur les plans géopolitique, économique et culturel. Ces échanges ont mis en exergue le rôle central du Maroc dans la politique européenne de voisinage, notamment en matière de coopération économique, de lutte contre le terrorisme et de régulation des flux migratoires.

La délégation a par la suite effectué une visite du campus, incluant la ferme expérimentale financée par l’Agence française de développement et l’Union européenne.

À cette occasion, la haute représentante s’est dite particulièrement impressionnée par la qualité des infrastructures, la richesse des programmes d’enseignement et de recherche, ainsi que par la diversité des nationalités représentées parmi les enseignants-chercheurs et les étudiants. Elle a souligné que l’Université constitue aujourd’hui un modèle exemplaire de coopération entre les continents européen et africain.

Cette dynamique s’inscrit pleinement dans la concrétisation de la vision royale visant à implémenter à Fès, ville millénaire abritant la plus ancienne université au monde encore en activité (Al Quaraouiyine), un cadre académique et culturel d’excellence, promouvant le dialogue interculturel et l’échange entre les deux rives de la Méditerranée.

Par le360
Le 21/04/2026 à 09h46

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