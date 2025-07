Jeux, art et patrimoine: un été éducatif et festif pour les enfants MRE

Le Centre socio-culturel de Kénitra, relevant de la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger (MRE), accueillera durant l’été 2025 un total de 960 enfants marocains du monde dans le cadre du Séjour culturel annuel. Cette initiative, entièrement gratuite, vise à faire découvrir la richesse de la culture marocaine à de jeunes participants, âgés de 9 à 13 ans, par le biais d’activités ludiques et immersives.

Le programme se déroulera en quatre sessions successives, chacune réunissant 240 enfants. La première étape est prévue du 5 au 14 juillet 2025, la deuxième du 17 au 26 juillet, la troisième du 29 juillet au 7 août, et la quatrième du 10 au 19 août.

Les enfants participant à ce séjour culturel sont issus de divers pays d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Afrique, notamment la France, la Belgique, les Pays-Bas, l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la Libye, la Tunisie, la Mauritanie, le Sénégal, la Gambie, le Gabon, la Côte d’Ivoire, le Canada, les États-Unis et la Palestine.

Vivre le Maroc authentique le temps d’une journée

Moment fort du séjour: la «journée populaire», une expérience immersive au cœur des traditions marocaines. Le centre recrée l’ambiance d’un souk marocain, avec des stands de légumes, beignets traditionnels, vêtements et objets artisanaux. Cette initiative permet aux enfants de découvrir, de manière vivante et interactive, les facettes de la culture populaire marocaine, le temps d’une journée.

Le programme du séjour se veut riche et varié. Il comprend des ateliers artistiques, des jeux collectifs, des animations sportives, de la danse traditionnelle et moderne, du théâtre, ainsi que des ateliers nutrition et environnement. Les enfants participent également à des activités au sein d’une ferme pédagogique, favorisant leur éveil écologique.

Le séjour comprend également des excursions culturelles à Rabat, permettant aux enfants de découvrir plusieurs sites emblématiques de la capitale. Au programme: la visite du Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain, du Mausolée Mohammed V, de la médina, ainsi qu’une traversée en barque de l’oued Bouregreg. Ces sorties offrent aux jeunes participants une immersion ludique et enrichissante dans le patrimoine historique et artistique du Maroc.