Intempéries: les vols à partir de Casablanca suspendus jusqu’à 18h, et plusieurs sont annulés, ce dimanche 22 octobre

Les vols au départ de l’aéroport Mohammed V de Casablanca sont suspendus. C’est ce que nous affirme une source au sein de Royal Air Maroc, précisant que cette suspension est valable depuis 11h ce matin du dimanche 22 octobre jusqu’à 18h. «Celle-ci pourrait être prolongée au-delà de 18h, en fonction du bulletin météo que nous recevrons cet après-midi», affirme notre source.

Cette mesure concerne tous les vols en partance de la capitale économique, peu importe la compagnie. Plusieurs vols internationaux prévus ce jour ont par ailleurs été complètement annulés. On en compte, à l’heure où nous mettions mettions en ligne, trois. Les arrivées, elles, ont été déroutées soit vers Marrakech, soit Agadir. En cause, les mauvaises conditions de la météo que la région de Casablanca enregistre, marquées notamment par de fortes rafales de vent et une tempête de sable à laquelle la capitale économique est très peu habituée.

Contacté au préalable, l’Office national des aéroports nous avait confirmé «des retards» au décollage, mais précisait qu’un retour à la normale était en cours. Il n’en est finalement rien.

À préciser que cette situation impacte également les vols à destination de Casablanca, qui se trouvent à leur tour retardés ou annulés. Notre source explique que, du moment que des avions sont immobilisés sur le tarmac de l’aéroport Mohammed V, ils ne peuvent assurer leurs rotations et ne peuvent donc assurer leur aller-retours à destination et en provenance de Casablanca. «Les horaires de ces rotations sont tellement millimétrés que tout retard ou annulation au départ de Casablanca a forcément une incidence sur le vol au départ de l’étranger», souligne notre interlocuteur.