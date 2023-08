ONDA: l’explosion d’un transformateur électrique remet en question la gestion des appels d’offres

Une forte explosion d’un transformateur électrique de haute tension a grièvement blessé, jeudi dernier vers 21 heures, un technicien et privé d’électricité une partie de l’aéroport Mohammed V de Casablanca.

Le technicien de l’ONDA, atteint de brûlures et autres graves blessures à la tête, a été évacué d’urgence vers l’hôpital 20 août de Casablanca pour y recevoir les premiers soins avant d’être transféré vers une clinique privée pour une meilleure prise en charge, sur ordre de la direction de l’ONDA.

Dans son édition du mercredi 30 août, le quotidien arabophone Al Akhbar estime que ce grave incident était évitable, puisque l’explosion du transformateur en question est intervenue alors que ledit technicien était en train d’y mener des travaux de maintenance qui sont normalement du ressort de la société qui avait remporté le marché de l’installation et de la maintenance de ce matériel aéroportuaire.

En effet, la maintenance des transformateurs électriques de haute tension, et surtout leur ouverture, expose les non-connaisseurs au danger de mort.

Selon les sources d’Al Akhbar, la société qui détient quasiment le monopole de la maintenance électrique auprès de l’ONDA manque de spécialisation dans ce domaine. Elle ne dispose ni du Certificat d’habilitation électrique, ni de l’attestation de consignation requise pour la manipulation des installations électriques de hautes tensions, et exigées par l’ONDA comme conditions pour l’attribution d’un marché relatif à la maintenance électrique.

Al Akhbar rappelle que c’est cette même société qui a remporté en août 2022 un autre marché de maintenance électrique (haute tension) au niveau de l’aéroport Mohammed V, pour un coût de 6,73 millions de dirhams. C’est également cette même société qui s’est adjugée, auprès de l’ONDA, la maintenance électrique au niveau de tous les aéroports du Royaume, pour une enveloppe de 160 millions de dirhams.

Plus grave, les transformateurs électriques dont cette société prend en charge la maintenance ont généralement une durée de vie très courte et ne sont donc pas rentables. Ce qui n’empêche pas cette fameuse et chanceuse société de s’adjuger 5 marchés d’électricité sur les 7 lancés par l’ONDA pour le seul aéroport Mohammed V. Et ce au grand dam des autres entreprises concurrentes qui fustigent ce monopole injustifié et exigent une enquête pour mettre à nu les raisons et conditions dans lesquelles les marchés de l’ONDA sont attribués à une même société, à l’exclusion de dizaines d’autres concurrents.