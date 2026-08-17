Infrastructures: un 4e pont routier en cours de construction entre Témara et Harhoura

Avant de construire le pont, le 4ème du genre entre Harhoura et Témara, les maîtres d’ouvrage que sont la Société d’aménagement de Témara, les communes, le conseil régional de la grande wilaya ainsi qu’Autoroutes du Maroc ont décidé d’élargir les rives proches de l’autoroute. Cet élargissement est opéré au niveau du boulevard de Gaza au sud-ouest de Témara, au quartier El Wifaq et à proximité de la Mosquée du quartier Laâyoune à Harhoura. Le chantier est estimé à des dizaines de millions de dirhams.

Bien qu’il soit apprécié par de nombreux usagers, des membres du conseil municipal de la commune de Harhoura ont critiqué l’édification du pont dans un emplacement jugé très proches des trois autres ponts.

«On a demandé, lors d’une réunion, d’éloigner ce 4ème pont du centre de Harhoura afin d’assurer plus d’espace à la circulation routière mais notre proposition a été refusée», a regretté un élu local contacté par Le360.