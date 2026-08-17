Société

Infrastructures: un 4e pont routier en cours de construction entre Témara et Harhoura

Le chantier de construction du 4e pont entre Harhoura et Tamara. (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 17/08/2026 à 17h26

VidéoEn raison d’un trafic routier dense, les autorités de Témara et celles de Harhoura plage ont entamé la construction d’un quatrième pont qui surplombe l’autoroute Rabat-Casablanca. Cet ouvrage facilitera l’accès à la station balnéaire. Les détails.

Avant de construire le pont, le 4ème du genre entre Harhoura et Témara, les maîtres d’ouvrage que sont la Société d’aménagement de Témara, les communes, le conseil régional de la grande wilaya ainsi qu’Autoroutes du Maroc ont décidé d’élargir les rives proches de l’autoroute. Cet élargissement est opéré au niveau du boulevard de Gaza au sud-ouest de Témara, au quartier El Wifaq et à proximité de la Mosquée du quartier Laâyoune à Harhoura. Le chantier est estimé à des dizaines de millions de dirhams.

Bien qu’il soit apprécié par de nombreux usagers, des membres du conseil municipal de la commune de Harhoura ont critiqué l’édification du pont dans un emplacement jugé très proches des trois autres ponts.

«On a demandé, lors d’une réunion, d’éloigner ce 4ème pont du centre de Harhoura afin d’assurer plus d’espace à la circulation routière mais notre proposition a été refusée», a regretté un élu local contacté par Le360.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 17/08/2026 à 17h26
#harhoura#Témara#Chantier#Route#Pont#Infrastructures

LEs contenus liés

Société

Harhoura: la Gendarmerie royale mène une vaste opération de sécurisation

Société

À Rabat, la corniche reliant Harhoura attire une foule de visiteurs au coucher du soleil

Société

La Société nationale des autoroutes du Maroc annonce la mise en service de la nouvelle bretelle de sortie «Harhoura Centre» via la route El Fellah

Société

Images exclusives. Harhoura: une nouvelle bretelle autoroutière pour désengorger le trafic vers Témara Plage

Articles les plus lus

1
Foreign Policy: pourquoi la restitution de Sebta (et Melilla) au Maroc est inéluctable
2
Le Maghreb, divisions et impuissance!
3
Les «concessions» de l’Espagne au Maroc: anatomie d’un mythe politique
4
Soukaina Glamour condamnée à 10 mois de prison ferme
5
Botola à 20 clubs: après certains présidents et entraîneurs, l’UMFP soutient à son tour un projet sans fondements solides
6
Archives militaires de Vincennes. Ep 6. Sahara oriental: en 1917, l’armée française réclamait des canons contre les nationalistes
7
Survol permanent, quadrillage au sol... le dispositif sécuritaire déployé à Fnideq déjoue toute tentative de franchissement collectif vers Sebta
8
Voie express Tiznit-Dakhla, la «Donald J. Trump Highway»: ils l’ont empruntée, ils en parlent
Revues de presse

Voir plus