À Rabat, la corniche reliant Harhoura attire une foule de visiteurs au coucher du soleil

Chaque jour, à la tombée du jour, la corniche reliant Rabat à Harhoura, aménagée le long d’une route élargie sur plusieurs kilomètres, connaît un fort engouement de la part des visiteurs en quête de brise marine et d’espaces verts réaménagés par la grande Wilaya.

Cet afflux du public est devenu particulièrement fréquent ces derniers jours, marqués par une forte chaleur, avec un thermomètre qui a souvent frôlé les 35°C, a constaté sur place une équipe de Le360.

Cette affluence explique l’arrivée massive de milliers de promeneurs sur les corniches du littoral rbati, récemment dotées de larges espaces verts, d’allées de promenade et de plusieurs équipements destinés à améliorer le confort des visiteurs.

Venus de différents quartiers de Rabat, notamment aux heures les plus chaudes de la journée et au coucher du soleil, les visiteurs apprécient cette corniche pour ses aménagements, son ouverture sur l’océan et son système d’entretien assuré par les services de la grande Wilaya.

Lire aussi : Images exclusives. Harhoura: une nouvelle bretelle autoroutière pour désengorger le trafic vers Témara Plage

Afin de préserver l’état des lieux et de garantir un meilleur entretien des espaces aménagés, les autorités ont récemment interdit au public de s’asseoir sur le gazon des pelouses ou de pique-niquer dans les grandes zones vertes. Cette mesure vise à protéger les espaces végétalisés, très sollicités en cette période estivale.

En contrepartie, ces espaces ont été équipés de nombreux bancs et de poubelles, afin d’accueillir dans de meilleures conditions les visiteurs venus chercher un bol d’air frais et un moment de détente en bord de mer.

Entre chaleur estivale, brise atlantique et nouveaux aménagements urbains, la corniche reliant Rabat à Harhoura s’impose comme l’un des lieux de promenade les plus fréquentés de la capitale. Reste désormais à concilier cette forte affluence avec la préservation des espaces verts, devenus en quelques semaines un refuge très prisé des habitants.