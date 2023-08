Infrastructures: les travaux d’édification du nouveau marché de gros de Rabat avancent à une cadence accélérée

Ce nouveau marché de gros de légumes et de fruits doit remplacer les marchés de gros existant actuellement au quartier de l’Akkari de Rabat, ainsi que ceux de Témara et de Salé, ville jumelle de la capitale. Les travaux importants, notamment ceux du terrassement de ce complexe avaient démarré en janvier 2023. La nouvelle structure sera opérationnelle en 2024. La grande superficie réservée à cet édifice se situe en pleine vallée du Bouregreg, en contrebas du quartier populaire de Takaddoum et d’El Youssoufia au niveau de la bretelle de l’autoroute menant vers Tanger et Fès.

Cette nouvelle halle dont le maître d’ouvrage est la Société d’aménagement de Rabat, va nécessiter un investissement total d’environ 1,2 milliard de dirhams. Le titre foncier du marché de gros de l’Akkari avait été hypothéqué par l’ancienne mairie de Rabat auprès du Fonds communal. La vente du foncier sur lequel ce nouveau marché couvert est construit permettra de lever l’hypothèque, selon une source communale. Il faut signaler que Rabat s’est équipé d’un grand abattoir moderne construit à Sidi Bouknadel, sur la route nationale allant de Salé à Kénitra. La date de son inauguration n’a pas encore été fixée. L’actuel abattoir situé au quartier l’Akkari sera détruit avec l’option d’utiliser son foncier pour d’autres réalisations, selon la même source.