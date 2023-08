Le drame de Demnate atterrit au Parlement: le MP demande une réunion d’urgence de la commission des infrastructures

Dans une lettre dont Le360 a obtenu une copie, le MP a demandé, via son groupe parlementaire au sein de la Chambre des représentants, «la tenue d’urgence» de la Commission parlementaire des infrastructures, de l’énergie, des mines et de l’environnement que dirige l’USFPiste Mohamed Malal. «Nous demandons la convocation urgemment de cette commission afin qu’elle puisse examiner les causes de cet accident tragique survenu sur la route rurale non classée numéro 302 et s’arrêter sur les responsabilités dans le cadre de la reddition des comptes», a écrit le MP, qui demande, par ailleurs, au gouvernement «l’indemnisation des familles endeuillées».

Le parti haraki a sollicité la présence du ministre de l’Equipement et de l’eau, du ministre du Transport et de la législation et du directeur de la Narsa (Agence nationale de la sécurité routière), selon la même lettre. Le groupe propose de discuter, entre autres, de diverses questions telles que la capacité règlementaire liée au transport mixte et rural durant les souks hebdomadaires, l’état des routes rurales, l’absence des ceintures de protection dans les véhicules (souvent des transporteurs clandestins, NDLR). Il faut noter que le Parlement est actuellement en vacances en ce qui concerne les séances plénières dédiées au contrôle de l’action du gouvernement. Toutefois, la Chambre des représentants prévoit dans son règlement la convocation d’une commission parlementaire si la situation l’exige. Il faut signaler que le drame routier, survenu dans la matinée du dimanche 6 août, a pratiquement décimé une bonne partie de la population du douar d’Aït Aâninas. Selon les sources contactées par Le360, l’ensemble des vingt-quatre victimes étaient issues de la même grande famille, entre frères, cousins et oncles maternels et paternels. Parmi elles, 22 sont décédées sur le coup, alors que deux autres ont succombé à leurs blessures après avoir été transportées aux urgences de l’hôpital d’Azilal.

Avec 24 décès, il s’agit de l’accident le plus meurtrier de l’année 2023 sur les routes marocaines. Parmi les victimes, qui se rendaient au souk hebdomadaire dominical de Demnate, on compte deux femmes et un enfant. Les défunts ont été enterrés, dans la même journée, au cimetière Israne de cette petite ville du Moyen-Atlas.