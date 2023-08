Accident de Demnate: le douar Akhachane pleure ses morts

En cette matinée du dimanche 6 août 2023, il ne s’agissait pas d’un voyage ordinaire pour les passagers du fourgon qui empruntait la route régionale n°302, menant au souk hebdomadaire de Demnate. Un virage, une perte de contrôle, et tout a basculé. En quelques instants, 22 vies se sont éteintes, et deux autres se sont lentement évanouies malgré les efforts désespérés des secours.

«Durant son parcours, le conducteur aurait perdu le contrôle du fourgon», confie un habitant de la région, encore sous le choc. «Il s’est précipité dans un ravin. 22 personnes ont perdu la vie sur-le-champ. Les deux survivants, transportés d’urgence, n’ont malheureusement pas survécu à leurs blessures. C’est une douleur qui nous étreint tous. Ces fourgons, bien que précaires, sont notre seule option pour nous déplacer. On prie pour que cet accident tragique soit un réveil pour les autorités afin qu’elles prennent des mesures urgentes», espère-t-il.

Un autre habitant, arrivé peu après sur les lieux de l’accident, se souvient de la terrible scène: «Sur place, deux personnes étaient encore en vie. L’une d’elles faisait de faibles signes de la main. Les secours sont intervenus rapidement, mais il était déjà trop tard». Parmi les victimes, un enfant caressait le rêve, brisé à jamais, de s’inscrire dans une école coranique.

Les virages périlleux et l’état dégradé de la route menant au douar Akhachane en ont fait un lieu redouté des conducteurs. «C’est un virage très difficile à négocier, même pour les conducteurs les plus aguerris», signale un habitant du coin, son regard tourné vers le lieu de l’accident. «Nous implorons les responsables de prendre des mesures, peut-être la construction d’une barrière, pour éviter que d’autres vies ne soient fauchées ici».

Le cœur lourd, la communauté espère maintenant que ce tragique accident sera le catalyseur d’un changement urgent et que les voix des disparus résonnent comme un appel à l’action, pour que les routes escarpées de la région ne soient plus le théâtre de telles tragédies. Le douar Akhachane pleure ses morts, mais espère aussi des lendemains plus sûrs.