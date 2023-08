Accident de Demnate: les vingt-quatre victimes étaient toutes issues de la même grande famille

Le drame routier, survenu dans la matinée du dimanche 6 août, a pratiquement décimé une bonne partie de la population du douar d’Aït Aâninas. Selon les sources contactées par Le360, l’ensemble des vingt-quatre victimes étaient issues de la même grande famille, entre frères, cousins et oncles maternels et paternels. Parmi elles, 22 étaient mortes sur le coup, alors que deux autres ont succombé à leurs blessures après avoir été transportées aux urgences de l’hôpital d’Azilal.

Avec 24 décès, il s’agit de l’accident le plus meurtrier de l’année 2023 sur les routes marocaines. Parmi les victimes, qui se rendaient au souk hebdomadaire dominical de Demnate, on compte deux femmes et un enfant. Les défunts ont été enterrés, dans la même journée, au cimetière Israne de cette petite ville du Moyen Atlas.

Nos sources attestent, sur la base des premiers éléments de l’enquête menée par la Gendarmerie royale, que les victimes avaient embarqué à bord d’un minibus conduit par un individu qui se livrait au transport clandestin.

Il roulait au point mort sur la route régionale 302 au niveau du douar Akhachane, quand il a perdu le contrôle du véhicule dans un virage très dangereux pour finir dans un ravin profond de quelque 60 mètres. Cette région montagneuse est connue pour ses courbes tortueuses et ses reliefs accidentés, qui représentent de grands risques pour les automobilistes, surtout ceux conduisant des véhicules parfois hors d’âge.