Infrastructures: les célèbres avenues Ibn Sina et Nations Unies de Rabat font peau neuve

Les travaux ont été réalisés en peu de temps par la Société d’Aménagement de Rabat, une structure relevant de la wilaya et du ministère de l’Intérieur. Le projet a consisté à élargir les deux avenues de deux mètres sur une distance, la première, Ibn Sina, de plus d’un kilomètre et la seconde, Nations unies, de quelque 500 mètres.

De nouveaux trottoirs ont été installés des deux côtés et les deux routes ont été asphaltées entièrement, donnant plus de fluidité à la circulation dans la zone, a constaté une équipe du Le360. L’avenue Ibn Sina qui mène vers l’hôpital portant le même nom abrite une série d’administrations comme les ministères de la Jeunesse et des sports et de la Solidarité et de la famille, ainsi que l’Etat-Major de la gendarmerie royale.

Quant à l’avenue des Nations unies elle regroupe notamment la Faculté des sciences juridiques et des sciences économiques (FSJSE) de Rabat-Agdal. Elle prend sa fin vers le haut Agdal en direction du quartier Hay Ryad.