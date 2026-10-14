Incendie de forêt dans la province de Larache: plus de 50 hectares ravagés, le feu circonscrit

Environ 50 hectares de couvert végétal ont été ravagés par un incendie qui s’est déclaré mardi 13 octobre dans la forêt de Tawla, dans la province de Larache. (S.Kadry/Le360)

Le feu de forêt s’est déclaré mardi vers 11 heures dans une zone montagneuse à la végétation dense, située tout le long de la route reliant Beni Arous à Ksar El Kébir, au niveau de la commune rurale de Zaaroura. Attisées par des vents d’est soutenus, connus sous le nom de Chergui, et favorisées par un relief escarpé, les flammes se sont rapidement propagées. Les causes du départ de feu restent, à ce stade, inconnues.

Dès les premières alertes, les autorités de la province ont déployé un dispositif d’intervention mobilisant près de 120 éléments de la Protection civile, de l’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF), de la Gendarmerie royale, des Forces auxiliaires et des autorités locales. Des camions-citernes et des véhicules tout-terrain ont été engagés pour lutter contre les flammes et limiter leur propagation aux massifs voisins.

Trois avions bombardiers d’eau de type Canadair, relevant des Forces royales air, sont également intervenus pour effectuer des largages au-dessus de la zone sinistrée.

Plus de 500 intervenants mobilisés

Ce mercredi 14 octobre, les opérations ont été renforcées, avec la mobilisation de plus de 500 intervenants au sol, sous la supervision du gouverneur de la province de Larache. Les équipes de secours, appuyées par des habitants de la région, poursuivent les opérations de surveillance et de traitement des foyers résiduels afin d’éviter toute reprise du feu.

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Sur le plan aérien, les avions Canadair ont multiplié les rotations, réalisant plus de 15 largages ciblés et s’approvisionnant en eau directement dans le lac du barrage Dar Khrofa.

La coordination entre les moyens aériens et les équipes au sol a permis de circonscrire l’incendie. Néanmoins, les opérations se poursuivent pour neutraliser les derniers points chauds et consolider la maîtrise de l’incendie.