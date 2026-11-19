Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Tanger, en étroite coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, sont parvenus, aux premières heures de ce jeudi 19 novembre, à interpeller un ressortissant italien faisant l’objet d’un mandat d’arrêt international et d’une notice rouge émise par l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol), dans des affaires liées de vol avec violence.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le suspect a été interpellé à Tanger sous une fausse identité, prétendant être de nationalité bulgare et présentant des documents d’identité falsifiés. Sa véritable identité a ensuite été établie grâce aux bases de données nominatives d’Interpol: il s’est avéré qu’il était recherché par les autorités judiciaires italiennes et inscrit sur les listes des personnes recherchées à l’échelle internationale, en vertu d’une notice rouge d’Interpol, depuis janvier 2025.

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La fouille effectuée dans le cadre de cette affaire a permis de découvrir, en possession du suspect, des titres d’identité, des documents personnels et un permis de conduire falsifiés, émis par un État européen, qu’il utilisait frauduleusement pour se soustraire aux poursuites des services de sécurité.

Le suspect a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête judiciaire ordonnée par le parquet compétent, afin d’approfondir les investigations sur les actes criminels qui lui sont imputés sur le territoire national, notamment faux et usage de faux et séjour illégal au Maroc.

Parallèlement, le bureau Interpol de Rabat, relevant de la Direction générale de la sûreté nationale, a été chargé de procéder aux notifications et aux mesures de coopération sécuritaire qu’exige la procédure d’extradition, conformément aux dispositions des conventions internationales et aux procédures en vigueur au sein de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol).