Ifrane et Azrou: plus de 22 millions de dirhams pour lutter contre les inondations

La province d’Ifrane, ainsi que la ville d’Azrou et plusieurs douars ruraux, se préparent à affronter les crues avec des mesures d’envergure. Lors d’une récente réunion consacrée à la gestion durable des ressources en eau et à la lutte contre les crues, Driss Misbah, gouverneur de la province d’Ifrane, a présenté l’état des lieux des infrastructures et les projets en cours, tandis que Khalid El Ghomari, directeur régional de l’Agence du Bassin Hydraulique du Sebou (ABHS) pour la région Fès-Meknès, a détaillé le programme technique.

Un budget global de 22,55 millions de dirhams a été mobilisé pour ces projets de protection. L’objectif est double: d’une part, renforcer la sécurité hydrique grâce à la construction de nouveaux barrages et à la réhabilitation des ouvrages existants; d’autre part, protéger les populations en entretenant routes et canaux, en édifiant des ponts et en aménageant des infrastructures permettant d’assurer la circulation et de faciliter l’intervention rapide des services locaux en cas de crue. Et à cela s’ajoute, la réduction de la vulnérabilité des zones exposées aux inondations en identifiant les villages les plus à risque, en installant des protections pour réguler l’eau et en vérifiant régulièrement les barrages et ouvrages afin de maintenir leur efficacité.

Les villages les plus exposés passent au crible

Dans la province d’Ifrane, les autorités ont identifié les zones les plus vulnérables aux inondations, parmi lesquelles Ifrane, Azrou, Timahdite, Sidi Addi, Aïn Lahnouh et Zaouia Sidi Abdeslam. Pour faire face à ces risques, des projets ambitieux sont en cours. Non seulement la construction et la réhabilitation de barrages, mais aussi la mise en place de dispositifs pour collecter les eaux de ruissellement dans les zones montagneuses, comme des murs en pierre ou en gabion, pour récupérer les eaux de pluie et recharger les nappes phréatiques. Ces mesures visent à transformer l’eau, qui peut être source de danger, en une ressource sécurisée pour les habitants et l’agriculture.

Parallèlement, le réseau routier de la province, long de 125 km, fait l’objet d’une attention particulière. Des ponts et ouvrages hydrauliques sont construits ou renforcés pour protéger les usagers et maintenir les liaisons entre villages même en période de crue. Cependant, selon le gouverneur Driss Misbah, la réussite de ces projets repose sur une coordination étroite entre l’Agence du Bassin Hydraulique, les services des Eaux et Forêts et le ministère de l’Équipement et de l’Eau, afin que chaque barrage et chaque canal fonctionnent ensemble pour réduire les risques et préserver la sécurité des habitants.

Un financement coordonné pour des résultats durables

Grâce à un financement coordonné, plus de 22,5 millions de dirhams ont été engagés pour renforcer la protection contre les inondations. Le Fonds de lutte contre les catastrophes peut contribuer jusqu’à 30 % à ces projets, tandis que les collectivités locales participent activement à la mise en œuvre et au suivi des travaux. Les prochaines étapes incluent la finalisation des études techniques pour les nouveaux barrages, la poursuite des travaux de réhabilitation et la mise en place d’un système de suivi régulier pour anticiper les risques de crue et intervenir rapidement en cas d’urgence.

À terme, ces initiatives devraient offrir à la province d’Ifrane un système de gestion des eaux robuste et durable, capable de prévenir les inondations et de protéger efficacement les populations et les infrastructures. En combinant aménagement hydraulique, entretien des routes et coordination entre les différents services, les autorités locales posent les bases d’une résilience durable face aux crues, pour que la pluie soit accueillie sans danger ni inquiétude à partager.