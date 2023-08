HCP: près de 9% des jeunes de 15 à 34 ans n’avaient aucun niveau scolaire en 2022

D’après la note du HCP, la part des jeunes âgés de 15 à 34 ans qui n’ont aucun niveau scolaire est passée de 35,7% en 2000 à 8,9% en 2022, soit une baisse de 26,8%. La plus grande baisse a été observée parmi les femmes, de 47,7% à 12,1%, et chez les ruraux, de 59,5% à 15,6%, ce qui représente des baisses respectives de 35,6% et 49,9%.

En revanche, le pourcentage de jeunes ayant un niveau scolaire ou plus a considérablement augmenté, puisqu’il a atteint 42,7% en 2022, loin des 19,7% de 2000. Une fois de plus, les femmes et les ruraux ont enregistré les plus grandes performances. «L’écart des jeunes ayant le niveau secondaire ou plus entre les hommes et les femmes s’est annulé après avoir été de 5,1 points de pourcentage en 2000. Pour les ruraux, cette part est passée de 5,0% à 21,9%», indique le rapport.

Par ailleurs, l’on apprend que l’effectif de la tranche d’âge 15-34 ans est passé de 11,5 millions en 2014 à 11,8 millions en 2023. Le HCP précise: «A eux seuls, les jeunes âgés de 15 à 24 ans représentent 16,1% en 2023 contre 18,0% en 2014. La part des jeunes citadins dans la population des jeunes est passée quant à elle de 60,0% à 66,0% entre 2014 et 2023.»

Selon l’institution dirigée par Ahmed Lahlimi, l’effectif des jeunes âgés de 15 à 34 ans demeure important et continuera de s’accroître à l’horizon 2030 mais avec un rythme inférieur à celui de la population totale, soit respectivement 0,3% et 0,9% entre 2023 et 2030.

Quant aux personnes âgées de 60 ans et plus, elles représentent 12,7% de la population marocaine en 2023, contre 9,4% en 2014, soit une hausse de 3,3%.