Fraude à l’assurance-santé en Allemagne: un vaste réseau comprenant des Marocains démantelé

La police allemande a procédé à l’interpellation de plusieurs suspects et a saisi des voitures de luxe ainsi que des montres et des bijoux de grande valeur. L’ enquête a permis de révéler des faits troublants concernant un réseau criminel international composé de ressortissants marocains, turcs, égyptiens et allemands, soupçonnés de s’être livrés à une série de fraudes visant le système de soins de santé. La police allemande a indiqué que le rôle des membres marocains consistait à recruter des personnes originaires du Maroc et à les présenter comme des infirmiers, bien qu’ils ne possèdent pas les qualifications requises pour exercer des missions de soins de santé en Allemagne, indique le quotidien Assabah de ce vendredi 9 octobre.

Les perquisitions menées ont touché 31 domiciles et les sièges sociaux de services de santé dans de nombreuses régions, notamment à Wuppertal et dans un district du nord de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, et les soupçons se sont concentrés sur un service de soins basé à Wuppertal.

La méthode de recrutement a constitué l’un des moyens par lesquels le réseau a réalisé d’importants profits grâce aux services de soins. L’enquête examine aussi la probabilité de l’existence de fausses factures, via des demandes de restitution de sommes d’argent en contrepartie de services de soins fictifs, ou exécutés par des personnes non qualifiées. Le parquet général estime que les personnes impliquées demandaient des sommes sans avoir fourni des soins, lit-on dans Assabah.

Ces agissements ont permis aux individus impliqués dans cette fraude en réseau de subtiliser des millions d’euros provenant de cette activité illégale pour se livrer à des opérations de blanchiment d’argent. L’affaire a pris un tour plus grave lorsque les autorités ont découvert, lors d’une de leurs opérations de perquisition, un enfant dont l’état de santé s’était détérioré, et qui était atteint d’une maladie grave, ce qui a poussé les enquêteurs à se demander si l’enfant avait souffert de négligences à même de le mettre en danger de mort.

Les perquisitions ont visé des suspects dans divers endroits, et se sont étendues à des cabinets de médecins et des bureaux de consultants en fiscalité, dans les recherches de l’ensemble des complicités et des preuves liées à cette affaire, ce qui a abouti à la saisie d’actifs estimés à environ 5,9 millions d’euros, dont des bolides de luxe, des bijoux et des montres d’une valeur estimée à environ 140.000 euros. Le couple arrêté, un homme et une femme qui sont les principaux suspects dans cette affaire, ont utilisé des millions d’euros issus de cette activité illégale pour effectuer ces achats. L’enquête doit encore durer plusieurs mois, les autorités cherchant à déterminer les ramifications de ce réseau, ses méthodes, de même que les montants exacts des fonds qui ont été détournés du système de santé allemand.