Explosion des achats pendant Ramadan: voici les secteurs qui en profitent le plus

Pendant le mois sacré de Ramadan, les dépenses moyennes des ménages connaissent une hausse de 18,2%, en comparaison avec les autres mois de l’année.

L’activité commerciale, en général, reprend de plus belle, et plus particulièrement celle liée à l’Alimentation et à la pratique religieuse, rapporte le quotidien Assabah de ce jeudi 27 février.

Reprenant les conclusions d’une étude réalisée par le HCP, le quotidien affirme que les dépenses moyennes des familles s’apprécient de 15,4% en milieu urbain, et de 4,8% en milieu rural.

Près de 92% de cette augmentation provient de la dépense des ménages citadins.

Par type de dépense, poursuit le quotidien, le budget alloué à l’Alimentation connaît une hausse de 17,8% pendant le mois sacré, en comparaison avec les autres mois de l’année.

Cette augmentation est de 19% en milieu urbain, contre 4,5% en milieu rural.

Par catégories sociales, elle est de 3,3% pour les ménages les moins aisés, de 11,9% pour les classes intermédiaires, et de 12,5% pour les familles les plus aisées.

Les commerces de produits alimentaires sont les plus fréquentés en ce mois sacré, que ce soit les restaurants ou les fast-food, ou encore les échoppes, qui proposent des pâtisseries et les spécialités spécifiques de ce mois sacré.

Les grandes surfaces connaissent également une forte affluence pendant les jours qui précèdent ce mois sacré.

Le chiffre d’affaires de ces établissements grimpe, en cette période, de 20% ou même de 30%, en comparaison avec le reste de l’année, précise le responsable d’une grande surface, cité par le quotidien.

Le marché des vêtements traditionnel connaît également une activité intense durant cette période, les artisans et les tailleurs qui vendent ou confectionnent ces habits réalisant de bonnes affaires.

«Le niveau de religiosité chez les Marocains connaît un pic en cette période de l’année. Les mosquées connaissent une forte affluence», commente le quotidien.

D’après Assabah, les agences de voyage profitent également de cette période pour améliorer leur chiffres d’affaires, proposant notamment des «Omra».

Par le passé, note le quotidien, leurs clients se comptaient principalement parmi les personnes âgées, «surtout celles qui n’ont pas eu la chance d’être retenus lors du tirage au sort relatif au Hajj».

La donne a changé depuis, ce sont aujourd’hui des personnes beaucoup plus jeunes, même des enfants, qui font ce voyage religieux.

Bien sûr, relève le quotidien, les prix proposés diffèrent en fonction de la nature des prestations choisies, notamment le standing des hôtels et leur proximité avec les sites religieux.

D’après le quotidien, le demande sur la Omra ne se limite pas au mois sacré de Ramadan, elle s’étale sur toute l’année, particulièrement durant les périodes des fêtes religieuses.

Les produits Omra et Hajj, indique le quotidien, représentent 70% de l’activité de ces agences de voyage.