Farah El Fassi se livre: son rôle dans «Rahma», le secret de son élégance et ses traditions du ramadan

Dans un entretien exclusif, Farah El Fassi parle de son rôle dans la série Rahma, diffusée sur MBC5, révélant les différences marquantes avec son personnage précédent, Warda.

Lors du lancement de la programmation ramadanesque de la chaîne, elle a annoncé tenir un rôle clé dans la dernière saison de Rahma, partageant l’écran avec Abdellah Didane et Mouna Fettou dans une intrigue dramatique.

Un rôle inédit, plus affirmé et indépendant

L’actrice incarnera Nadia, une femme engagée dans le milieu associatif et profondément animée par l’envie d’aider les autres. Un rôle qu’elle décrit comme élégant et affirmé, mettant en avant la force et l’indépendance féminine. «Ce rôle est une véritable nouveauté pour moi. C’est un personnage qui a du charisme et une approche différente de tout ce que j’ai joué jusqu’ici. J’espère qu’il plaira au public.»

Consciente des attentes des spectateurs, Farah El Fassi reste optimiste: «Je sais que le public est souvent attaché aux personnages ancrés dans leur réalité, comme les rôles de ‘fille du peuple’. Mais je suis convaincue que ce personnage leur plaira justement parce qu’il apporte une dimension inédite à mon jeu.»

Une transformation physique et des rituels de ramadan spécifiques

Farah El Fassi a récemment suscité l’admiration grâce à son élégance renouvelée. Elle attribue ce changement à une évolution de son style vestimentaire et à une perte de poids, tout en soulignant l’importance qu’elle accorde désormais à son bien-être. «Peut-être est-ce dû à un relooking, à quelques kilos en moins ou simplement au fait que je prends davantage soin de moi.»

Lire aussi : Ramadan: MBC5 dévoile sa programmation

À l’approche du ramadan, l’actrice a accepté de partager avec nous ses rituels. Pendant ce mois sacré, elle privilégie une ambiance intime et authentique, loin des projecteurs. «J’aime profiter du ramadan dans la sérénité de mon foyer, comme tous les Marocains, entre moments de prière et instants en famille.» Côté séries, elle préfère les découvrir une fois le mois terminé.