Télévision. Sur le tournage de «Mesk Ellil», la série au succès annoncé de Hicham El Jebbari

«Mesk Ellil» (Jasmin de nuit), la nouvelle série réalisée par Hicham El Jebbari, promet de captiver les téléspectateurs lors de sa diffusion, prévue pour ramadan prochain. Tournée entre Rabat et Salé, cette production qui explore le monde des pirates attire déjà l’attention, autant par son intrigue que par son casting.

Selon son réalisateur, la série se veut une fresque historique et patrimoniale, relatant l’époque des pirates à Salé. Elle se distingue par son approche créative et les conflits qu’elle met en scène entre les pirates et les notables de la ville.

Cette trame de fond se double de l’incontournable romance, un ingrédient indispensable incarné ici un triangle amoureux entre les personnages Ghaliya, Yazid et Imran. Mais le réalisateur promet une évolution moins classique de la narration. «À mesure que l’histoire avance, ce qui commence comme une romance se transforme en un récit plein de suspense», explique Hicham El Jebbari.

Ce dernier confie également que le choix des acteurs a été crucial pour donner vie à «Mesk Ellil». «Nous avons sélectionné une belle palette d’acteurs talentueux, et c’est un élément fondamental dans la série», note notre interlocuteur. Parmi eux, Saâd Mouaffak, El Mehdi Foulane, Ayoub Abounnasr, Hanane El Khader, ou encore Fati Jamali et Ghita Benhayoun.

Meryem Drissi, derrière l’écriture de la série, confie que la production de cette série a nécessité trois années de préparation minutieuse. «Nous avons consacré beaucoup de temps à l’écriture, au choix des lieux de tournage, à la conception des costumes et à l’entraînement des acteurs pour des scènes de combat et d’équitation», dit-elle.

L’attente sera également longue pour les téléspectateurs, surtout les passionnés d’histoire et de fiction parmi eux, puisqu’ils devront patienter jusqu’au ramadan prochain pour découvrir cette série sur 2M. Mais, comme dit l’adage, quand on aime, on ne compte pas…