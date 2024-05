Le tournage de la série «Atomic» débute au Maroc, avec à l’affiche, l’une des stars de «Game of Thrones»

De l’action et du divertissement sont les composantes du scénario de la série «Atomic», réalisée par Shariff Korver et écrite par Gregory Burke. Inspirée du livre «Atomic Bazaar», du journaliste de Vanity Fair William Langewiesche, la série sera portée par plusieurs stars du petit écran, révèle le site britannique Televisual.

À commencer par Alfie Allen, principalement connu pour son rôle de Theon Greyjoy dans la série télévisée «Game of Thrones». À ses côtés: Shazad Latif, qui interprète notamment Ash Tyler dans la série télévisée «Star Trek: Discovery» sur CBS, ou encore l’actrice Samira Wiley, connue pour ses rôles dans «The Handmaid’s Tale» et «Orange is the New Black».

Un beau casting à l’affiche de cette série de cinq épisodes, tournée au Maroc, qui raconte les aventures de Max (Alfie Allen), un trafiquant de drogue, et Mohammed (Shazad Latif), un homme hanté par son passé et fuyant ceux qui sont déterminés à le tuer en se cachant en Afrique du Nord.

Deux hommes liés par une amitié improbable qui se retrouvent entraînés dans un vaste complot fomenté par un cartel vénézuélien, visant à transporter de l’uranium à travers l’Afrique du Nord. Poursuivis en même temps par Cassie Ellitott (Samira Wiley), une agente de la CIA, tous deux sont confrontés à une décision difficile: prendre la fuite ou tout risquer pour empêcher une catastrophe nucléaire.