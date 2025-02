Consommation des médias: le digital prend le dessus

Une récente étude menée par le cabinet Integrate met en évidence l’évolution des comportements des Marocains vis-à-vis des médias durant le mois sacré.

Cette période, caractérisée par un changement des routines quotidiennes, se révèle être un moment-clé pour les annonceurs, qui doivent adapter leurs stratégies de communication à des habitudes de consommation spécifiques.

Le rapport, repris par le magazine Challenge, souligne que la télévision demeure le média privilégié durant le Ramadan, enregistrant une consommation moyenne de cinq heures et neuf minutes par jour.

L’audience atteint son apogée durant le prime time, particulièrement autour de l’Iftar, lorsque les familles se réunissent pour partager le repas du soir.

Des chaînes comme 2M et Al Aoula, reconnues pour leurs programmes à forte charge émotionnelle, captent l’attention du public avec des contenus spécialement conçus pour cette période.

Les femmes jouent un rôle central dans le choix des programmes télévisés, influençant les préférences familiales et orientant les audiences vers des productions locales, notamment des séries et des émissions à vocation spirituelle ou humoristique.

Si la télévision domine les premières heures de la soirée, le digital prend progressivement le relais, surtout entre 22 heures et 3 heures du matin.

Les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et TikTok enregistrent une forte hausse de l’engagement, reflétant une nouvelle dynamique de consommation de contenus, écrit-on.

L’étude met en avant un phénomène de multi-screening, où 44% des Marocains jonglent entre leur télévision et leur smartphone, consommant du contenu en rediffusion sur YouTube ou interagissant en direct sur les plateformes sociales. Cette double exposition offre aux annonceurs des opportunités inédites pour toucher leur public de manière plus efficace et ciblée.

Face à ces nouvelles habitudes, les experts recommandent aux marques d’adopter des stratégies de communication hybrides, combinant télévision et digital pour maximiser l’impact publicitaire.

L’authenticité et l’interactivité sont identifiées comme des leviers essentiels pour capter l’attention du public et renforcer l’engagement des consommateurs.

«L’étude confirme ainsi l’importance du Ramadan comme une période stratégique pour les annonceurs, où les connexions émotionnelles entre les marques et leur audience sont renforcées. En ajustant leurs messages et leurs canaux de diffusion aux nouveaux usages, les entreprises peuvent optimiser leur présence et générer un impact significatif durant ce moment clé de l’année», écrit-on encore.