La productrice Fatna Benkirane promet un nouveau succès avec «Yawm Malqak» sur MBC5

Fatna Benkirane continue d’imposer sa signature dans le paysage télévisuel marocain avec «Yawm Malqak», une nouvelle série dramatique qui sera diffusée sur MBC5 durant le mois sacré. Fidèle à son style, la productrice propose une fiction ancrée dans les réalités sociales, mettant en lumière les dilemmes des femmes face aux traditions et aux choix imposés par la vie.

«L’histoire suit une jeune femme contrainte d’épouser un homme beaucoup plus âgé. Après sa mort, elle se retrouve seule à élever ses enfants et à affronter les épreuves du quotidien, sacrifiant ainsi son premier amour», déclare Fatna Benkirane, la productrice. «Vingt ans plus tard, l’histoire se répète avec sa propre fille, soulevant un questionnement poignant sur le destin des femmes et le poids des responsabilités familiales», ajoute-t-elle.

Portée par une distribution de renom, «Yawm Malqak» réunit Mohamed Khouyi et Dounia Boutazout, deux figures incontournables des productions ramadanesques, aux côtés de Sabah Benchouikh, Mourad Hmimou, Fatima Ezzahra Lahrech, Anas Kamani et Asma Kartoubi.

«Nous avons réuni des talents qui sauront donner vie à ces personnages complexes et profonds. L’émotion et l’authenticité sont au cœur de ce projet, et je suis convaincue que le public s’identifiera aux histoires que nous racontons», partage-t-elle.

«L’émergence de nouvelles chaînes a stimulé la qualité et la diversité des productions marocaines», souligne Fatna Benkirane, en abordant la concurrence entre les chaînes de télévision locales. «MBC5 est une chaîne 100% marocaine avec un contenu marocain, ce qui renforce la présence de nos créations sur le marché», affirme-t-elle.

Productrice prolifique, Fatna Benkirane a déjà signé plusieurs succès sur MBC5, notamment «Daba Tezyan» avec Mohamed El Jem et Nezha Regragui, ainsi que «Salamat Abou El Banat», une saga qui a tenu en haleine les téléspectateurs durant cinq saisons. Parmi ses autres réalisations, on compte «Shahadat Milad», «Wlad Elaâm», «Hayat» et plus récemment «Bin El Ksour», diffusé lors du Ramadan 2024.