La sardine à 5 dirhams le kilo: voici pourquoi c’est (techniquement) impossible

L’affaire a fait grand bruit et semé le doute chez les Marocains. Le poissonnier et TikTokeur Abdelillah El Jabouni, propriétaire de l’échoppe Le Port de Marrakech, vend le kilo de sardines à 5 dirhams. Pourtant, dans les villes côtières comme Casablanca et Rabat, ce même poisson est commercialisé entre 15 et 20 dirhams. Pour en savoir plus, Le360 s’est rendu au marché de gros de Lahraouiyine, dédié au poisson, à Casablanca.

Face à cette incohérence, Zakia Driouech, directrice de la pêche et de l’aquaculture au ministère de l’Agriculture, a tenu à rétablir certaines vérités.

Selon Zakia Driouech, le prix de 5 dirhams n’existe pas à la Halle aux poissons du port de Casablanca, où El Jabouni affirme s’approvisionner. «Aujourd’hui, le kilo de sardines est vendu à 6,5 dirhams à la Halle aux poissons du port de Casablanca», a-t-elle affirmé. Elle précise également que, pour le Ramadan, le ministère a demandé aux armateurs d’augmenter l’offre afin de faire baisser les prix dès le débarquement des bateaux. Toutefois, les grossistes jugent qu’un prix inférieur à 15 dirhams le kilo est une vente à perte.

«Même si j’achète au port à 300 dirhams le caisson, cela revient à 12 dirhams/kg minimum», explique un grossiste au marché Lahraouiyine de Casablanca. Certains revendeurs vont jusqu’à accuser El Jabouni de compenser ailleurs ses éventuelles pertes par ses revenus sur TikTok. C’est notamment le cas de Mourad Zeroual, vendeur de poisson spécialisé dans la sardine. Des propos qui restent à vérifier en sachant que la vérité est ailleurs. Le concerné a sa propre explication. La voici.

D’un point de vue économique, vendre du poisson à 5 dirhams le kilo défie toute logique commerciale vu l’état actuel du marché. Le problème, c’est le circuit de commercialisation de la sardine qui est à interroger. Il y a d’abord le coût d’achat au port. Il y a ensuite les taxes, les frais de transport et de stockage. Un caisson de 25 kilogrammes de sardines peut atteindre 400 dirhams, soit 16 dirhams/kg sur le marché de gros. On l’aura compris, c’est surtout la multiplication des intermédiaires qui fausse le jeu.

Entre le débarquement au port et la vente au consommateur, les prix sont multipliés par 7. Au débarquement dans les ports marocains, le prix de la sardine oscille généralement entre 3 et 4 dirhams par kilogramme. Une distinction est faite entre les ports du Nord et ceux du Sud.

Les sardines dans les ports au nord d’Agadir sont soumises à un système d’enchères. «Les acheteurs enchérissent pour obtenir la marchandise. Celui qui propose le plus haut prix l’emporte. C’est ainsi que le marché fonctionne», nous explique-t-on.

En revanche, les sardines qui entrent dans les ports situés entre Essaouira et Dakhla sont vendues à un tarif fixe de trois dirhams. S’y ajoutent une taxe de 3% pour l’ONP ainsi qu’une taxe municipale de 1,5%. Il faut également prendre en compte les frais de manutention et de glace, qui oscillent entre 0,5 et 0,6 dirham par kilo.

Enfin, au bout du parcours arrivent les fameux intermédiaires. Après le débarquement, le poisson passe par plusieurs grossistes, transporteurs et détaillants, chacun appliquant sa propre marge. Cette multiplicité d’acteurs contribue à l’augmentation significative du prix final pour le consommateur, atteignant souvent 15 à 20 dirhams le kilogramme.