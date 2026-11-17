La chambre criminelle de première instance chargée des affaires de violences contre les enfants près la Cour d’appel de Fès a rendu son verdict hier tard dans la soirée du lundi 16 novembre, dans l’affaire d’exploitation sexuelle de collégiennes mineures et de traite d’êtres humains qui avait éclaté en mai dernier à Kariat Ba Mohamed, dans la province de Taounate.

L’accusé principal a été condamné à cinq ans de réclusion ferme pour attentat à la pudeur avec violence sur une mineure âgée de moins de 18 ans, ayant entraîné une défloration, ainsi que pour détournement de mineure.

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Ce n’est pas tout. Deux autres prévenus, dont une femme, ont écopé de trois ans de prison ferme chacun pour des faits liés à la traite humaine sur mineur, à la complicité de détournement de mineure et à des atteintes sexuelles.

La juridiction a également prononcé des peines de deux ans de prison ferme à l’encontre de trois autres accusés. Les deux derniers ont été condamnés chacun à un an de prison ferme assorti d’une année avec sursis. Ces condamnations concernent, selon les cas, des faits d’attentat à la pudeur sur mineures, de détournement de mineures et de complicité de traite d’êtres humains.

Une affaire révélée à partir d’un téléphone portable

Les faits remontent au mois de mai 2026, lorsque des informations faisant état de l’existence d’un réseau soupçonné d’attirer et d’exploiter sexuellement des adolescentes avaient émergé à Kariat Ba Mohamed.

Le 16 mai, les services de la sûreté nationale avaient annoncé le démantèlement d’un réseau suspecté d’être impliqué dans des faits de traite d’êtres humains, sans fournir, à ce stade, plus de précisions sur les circonstances de l’affaire.

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L’enquête avait démarré dans un établissement scolaire de la région. Une enseignante avait surpris une élève en train d’utiliser son téléphone portable en classe. L’examen du contenu de l’appareil avait conduit à la découverte de photographies à caractère sexuel impliquant des mineures.

Cette découverte avait entraîné le signalement des faits aux services de sécurité et l’ouverture d’une enquête judiciaire.

Les investigations avaient permis d’identifier plusieurs suspects, parmi lesquels une femme soupçonnée d’avoir joué un rôle d’intermédiaire dans le recrutement et le détournement des adolescentes. D’autres personnes exerçant différentes activités professionnelles avaient également été mises en cause.

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Les enquêteurs avaient par ailleurs recueilli des éléments faisant état de l’exploitation sexuelle présumée de plusieurs victimes mineures, dont certaines se trouvaient dans des situations de vulnérabilité sociale.

Le procès avait connu plusieurs reports, en raison entres autres de l’absence de certaines victimes convoquées devant le tribunal.

Ce verdict marque la fin du procès en première instance dans cette affaire, qui avait suscité une vive émotion à Kariat Ba Mohamed et dans la province de Taounate.