Société

Entretien. Cancer du sein: une bataille gagnable, mais encore inégalitaire

Latifa Chérif, députée de l’USFP et présidente de l’Association du Ruban rose. (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 31/12/2025 à 10h14

VidéoChaque année, des milliers de Marocaines apprennent qu’elles sont atteintes d’un cancer du sein. Maladie lourde, coûteuse, encore trop souvent détectée tardivement, elle n’en demeure pas moins guérissable lorsqu’elle est prise à temps. Invitée au studio du Le360, Latifa Chérif, députée de l’USFP et présidente de l’Association du Ruban rose, livre un témoignage à la fois personnel et politique, entre engagement associatif, plaidoyer sanitaire et convictions partisanes.

Latifa Chérif se dit chanceuse de pouvoir venir en aide aux femmes atteintes du cancer du sein, une maladie qui touche annuellement 13.000 femmes au Maroc, soit un cas de cancer sur 8 femmes.

Invitée dans nos studios, la présidente, elle-même guérie d’une forme sévère du cancer du sein, a estimé que si la détection est précoce, la maladie se révèle guérissable à 100%. Latifa Chérif a ajouté que le cancer du sein au Maroc est le 2ème cancer de la femme après celui de l’utérus.

La députée a également attiré l’attention sur la dimension financière de la maladie. Le coût de la guérison reste cher au Maroc, a-t-elle souligné, rappelant à titre d’exemple que le prix d’une simple mammographie s’élève à 1.000 dirhams. Un obstacle majeur, en particulier pour les femmes les plus vulnérables.

Dans ce contexte, Latifa Chérif a appelé le ministère de la Santé à élargir le dépistage dans le monde rural auprès des paysannes et des femmes démunies. Et de souligner «qu’il faut accélérer les campagnes de dépistage chez les femmes rurales et qu’il faut par ailleurs que le ministère se modernise en établissant des statistiques officielle sur cette maladie».

Son association, a-t-elle affirmé, œuvre à «sensibiliser les femmes contre la maladie et à accompagner moralement et psychologiquement les femmes atteintes ou guéries». Selon elle, l’expérience du cancer, bien que douloureuse, peut devenir «un moteur de changement social». C’est le message porté par l’association Les amis du ruban rose, qui insiste sur le fait que le cancer n’est pas une fatalité, mais une bataille que l’on peut gagner.

Lire aussi : Octobre Rose: le dépistage, l’arme essentielle face à un cancer du sein de mieux en mieux soigné

Elle a par ailleurs remercié vivement l’endocrinologue Naoufal Mamou de Casablanca pour son assistance bénévole à l’Association. Sur le terrain, l’association déploie en outre des caravanes médicales pour atteindre les zones rurales, l’objectif étant pédagogique à savoir apprendre aux femmes «l’autopalpation et identifier les signes d’alerte sans céder à la peur».

L’entretien a également pris une tournure politique. Interrogée sur la reconduction de Driss Lachgar à la tête de l’USFP pour un quatrième mandat consécutif, la militante a répondu sans détour. «C’est un leader, c’est l’un des dirigeants rares qui connait bien le monde politique et ses rouages dans ce pays», a-t-elle plaidé avant de souligner «qu’il est peut être en train de préparer la relève».

Entre combat personnel et engagement public, Latifa Chérif assume enfin ses ambitions électorales. Elle a conclu qu’elle se présentera aux élections législatives de septembre 2026 en tant que candidate USFP au suffrage universel directe. Un pas de plus dans un parcours où la lutte contre la maladie et la conquête politique se rejoignent autour d’un même fil conducteur: transformer l’épreuve en action.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 31/12/2025 à 10h14
#Cancer du sein#cancer#USFP#Association#Santé#santé publique

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Médicaments contre le cancer: la CNOPS et l’Agence de l’assurance maladie sous le feu roulant des critiques

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Octobre Rose: le dépistage, l’arme essentielle face à un cancer du sein de mieux en mieux soigné

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Lutte contre le cancer: quand les «guerrières» atteignent le sommet du Toubkal

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Un chercheur marocain honoré à la Silicon Valley pour une innovation contre le cancer

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Cancer: quand l’absence de remboursement pousse les malades au renoncement

Lifestyle | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Lifestyle

Santé: des chercheurs américains mettent au point un traitement du cancer sans chirurgie ni chimiothérapie

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Cancer du sein: au Sénégal, le mal demeure

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Prévention du cancer du sein en Côte d’Ivoire: sensibilisation et dépistage pour sauver des vies

Articles les plus lus

1
Les dernières pluies peuvent-elles compenser des années de déficit hydrique?
2
Le tant attendu zoo de Aïn Sebaâ fait ce mardi son grand retour, pour le plus grand bonheur des Casablancais
3
Routes, parkings, infrastructures maritimes: Casablanca a multiplié ses grands chantiers en 2025
4
Carburants: le gasoil sous les 10 dirhams pour la première fois depuis 2021
5
Les barrages gagnent 409 millions de m³ d’eau en quatre jours, le taux de remplissage grimpe à 36%
6
Gratuité
7
Face au pic de fin d’année et à la CAN 2025, Royal Air Maroc renforce sa flotte avec quatre Airbus A320
8
Les voies du football sont impénétrables…
Revues de presse

Voir plus