Lutte contre le cancer: quand les «guerrières» atteignent le sommet du Toubkal

L’association Les Amis du Ruban Rose de lutte contre a organisé une ascension du Mont Toubkal au profit de malades souffrant du cancer du sein et des femmes qui l'ont vaincu.

«Nous avons gravé ensemble bien plus qu’une montagne: nous avons gravé une histoire de courage, d’émotion et de solidarité». C’est par ces mots que l’association Les Amis du Ruban Rose a partagé sur les réseaux sociaux l’aboutissement d’une ascension hors du commun. Au sommet du Toubkal, à 4.167 mètres d’altitude, l’air vif des hauteurs s’est mêlé aux larmes de joie et aux sourires d’espoir de celles que l’on appelle désormais les «guerrières».

Ces «guerrières», ce sont des femmes qui, au prix d’une lutte acharnée, sont parvenues à triompher du cancer du sein. Leur marche vers les cimes devient ainsi une métaphore puissante: franchir la montagne comme on surmonte l’épreuve de la maladie. Le message porté par l’association, dont le dixième anniversaire coïncide cette année avec le lancement de la campagne internationale Octobre Rose, est limpide: «La vie après la maladie peut être encore plus grande, plus forte, plus belle».

Initiée par la présidente de l’association, Latifa Cherif, l’expédition a réuni 25 participants: proches et amis, membres du corps médical, sportifs, ainsi que huit survivantes du cancer. Grâce à un partenariat avec l’association Meet the Runners et l’encadrement de deux alpinistes marocains aguerris, Adil Taibi et El Mehdi Amezzane, l’ensemble des participantes est parvenu au sommet, dans une atmosphère de solidarité, de bienveillance et de dépassement de soi.

«Grimper le Toubkal, c’est gravir symboliquement la montagne que représente le cancer. C’est montrer qu’ensemble, avec du courage et du soutien, rien n’est impossible», a confié Latifa Cherif. Pour elle, cette ascension, réalisée à la veille d’Octobre Rose, devait porter un message universel d’espérance et de résilience à toutes les femmes, au Maroc comme ailleurs.

Au-delà de l’exploit sportif et du symbole, cette initiative marque aussi une étape dans l’histoire de l’association, qui célèbre cette année une décennie d’engagement, d’accompagnement et d’actions en faveur des patientes et des survivantes. Une décennie au service d’une cause où chaque pas vers la guérison est aussi une victoire partagée.