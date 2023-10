Octobre rose: le cancer du sein touche aussi les hommes

Si le cancer du sein masculin est nettement moins courant que celui des femmes et ne représente qu’environ 1% de tous les cas de cancer du sein (soit un cas sur 100), il n’en demeure pas moins que la sensibilisation de la gente masculine à cette maladie est cruciale car une détection précoce améliore considérablement les chances de guérison.

Bien que moins impactés, les hommes peuvent en effet présenter les mêmes facteurs de risque que les femmes, à commencer par des antécédents familiaux de cancer du sein qui concernent des membres de la même famille, qu’ils soient hommes ou femmes. Le cancer du sein n’est donc pas l’apanage des mères, et les filles ne sont pas les seules à être exposées à cet antécédent familial.

Chez les hommes aussi, le risque de cancer augmente avec l’âge, généralement après 60 ans, et l’exposition à des facteurs environnementaux cancérigènes peut également représenter un risque.

S’agissant des signes et des symptômes, ceux-ci sont généralement similaires chez l’homme et la femme et peuvent inclure une masse ou une tuméfaction dans la poitrine, un mamelon qui pointe soudainement vers l’intérieur (mamelon inversé), une douleur ou une sensibilité dans la poitrine, ou encore des modifications de la peau de la poitrine, comme un épaississement, un plissement ou une rougeur. Un écoulement ou un saignement du mamelon, une masse à l’aisselle ou une lésion sur la peau du sein qui ne guérit pas sont également des signes à ne pas négliger et justifient, comme les autres symptômes, un contrôle médical associant mammographie, échographie et biopsie.

Dépendamment du stade du cancer du sein, le traitement peut inclure chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie…

Il va sans dire que la sensibilisation au cancer du sein chez les femmes, tout comme chez les hommes, améliore considérablement les chances de guérison. C’est pourquoi la campagne internationale Octobre rose, qui se déroule chaque année pendant le mois d’octobre, s’efforce de briser les tabous et de rappeler que le dépistage précoce est essentiel pour augmenter les chances de guérison.

L’autopalpation, la mammographie et les consultations médicales régulières sont des moyens clés de détecter la maladie à un stade précoce, lorsque les traitements sont plus efficaces.