Une spécialité rare au Maroc: immersion au cœur d’un plateau de radiologie interventionnelle

C’est une première à Casablanca. Opération très rare au Maroc, une radiologie interventionnelle par micro-ondes a été réalisée avec succès mardi au Centre international d’oncologie de Casablanca, qui fait partie du groupe Akdital.

De quoi s’agit-il? «La radiologie interventionnelle par micro-ondes est une technique qui consiste à détruire des lésions par le chaud. Cette intervention, sans cicatrices, spécifique aux petites lésions, peut être effectuée sous anesthésie locale ou générale, et elle est guidée par l’image radiologique», explique Dr Abdelfattah Belhoucine, radiologue interventionnel, que Le360 a interrogé.

«La patiente a été opérée d’un cancer qui avait des métastases (tumeurs) au niveau de son poumon et son foie. Elle a eu beaucoup de chimiothérapies pour traiter son foie, mais malheureusement, les derniers contrôles ont montré qu’il restait chez elle une petite lésion de moins de 25 millimètres. Nous avons donc discuté de son cas avec un groupe de médecins, y compris un chirurgien, un oncologue, et un gastrologue. Et nous avons décidé d’opter pour cette technique par laquelle nous avons brûlé par les micro-ondes la lésion restée», précise le radiologue.

Lire aussi : Cancer de l’enfant: trois nouvelles unités d’oncologie pédiatrique verront le jour

Véritable avancée dans le traitement des cancers, la radiologie interventionnelle présente plusieurs avantages. Par exemple, la durée de l’intervention est plus courte et permet de diagnostiquer de manière très précise les lésions. L’intervention est donc moins douloureuse.

Dr Belhoucine tient toutefois à préciser que cette spécialité ne remplace pas la chirurgie. «Nous travaillons en collaboration avec les chirurgiens quand ils ont besoin des actes médicaux pour des malades fatigués, multi-opérés ou âgés. Nous discutons ensemble pour voir l’acte le plus adapté pour les malades», explique-t-il.

Et de conclure: «C’est une spécialité qui est en mouvement et qui connaît un progrès très important à l’étranger et au Maroc aussi. Aujourd’hui, de nombreux radiologues marocains s’intéressent à la radiologie interventionnelle.»