Société

Enfant poussé à consommer de l’alcool: les deux frères du principal suspect arrêtés

Un homme menotté. (Photo d'illustration)

L’enquête se poursuit dans l’affaire ayant profondément choqué l’opinion publique, après la diffusion d’une vidéo montrant un enfant mineur incité à consommer une substance alcoolisée. Dans un nouveau développement, les éléments de la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) ont procédé, aux premières heures de la matinée du samedi 30 mai, à l’interpellation de deux individus supplémentaires soupçonnés d’avoir participé à ces agissements.

Par La Rédaction
Le 30/05/2026 à 08h38

Ces deux suspects sont les frères du principal mis en cause, arrêté la veille, vendredi, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). Leur interpellation a été rendue possible grâce à des données précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), ainsi qu’à une coordination sur le terrain avec les éléments de la Gendarmerie royale.

Les trois individus arrêtés sont apparus dans une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux. Les images montraient les suspects en train d’inciter un enfant, âgé de seulement six ans et présenté comme leur neveu, à consommer une boisson alcoolisée. La diffusion de cette séquence avait suscité une vive indignation de l’opinion publique.

Lire aussi : Enfant poussé à boire de l’alcool: le principal suspect arrêté près de Benslimane

Dès la mise en circulation de la vidéo, les services de la Sûreté nationale ont réagi avec célérité, permettant l’identification des suspects et l’arrestation rapide du premier d’entre eux, avant de remonter jusqu’à ses deux frères, appréhendés dans le douar «Al Khsasma Maline El Oued», situé à proximité de la ville de Benslimane.

Les trois mis en cause ont été placés en garde à vue dans le cadre de l’enquête judiciaire menée par la BNPJ sous la supervision du parquet compétent. Cette procédure vise à établir l’ensemble des circonstances et des motivations entourant ces actes, ainsi que les éventuelles responsabilités pénales de chacun des suspects.

Par La Rédaction
Le 30/05/2026 à 08h38
#alcool#Benslimane#DGSN-DGST#gendarmerie royale#Violences faites aux enfants

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