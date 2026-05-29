Société

Enfant poussé à boire de l’alcool: le principal suspect arrêté près de Benslimane

Un homme menotté. (Photo d'illustration)

Des éléments de la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) ont interpellé, ce vendredi 29 mai, le principal suspect impliqué dans une affaire ayant suscité une vive indignation sur les réseaux sociaux. Il s’agit d’un individu accusé d’avoir incité un enfant mineur à consommer une substance suspectée d’être une boisson alcoolisée, dans une vidéo largement relayée en ligne.

Par La Rédaction
Le 29/05/2026 à 17h27

Cette opération a été menée par les éléments de la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ), sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Dès la diffusion de la séquence vidéo, les services de sécurité ont réagi avec célérité, ouvrant une enquête afin d’identifier les personnes impliquées. Les investigations ont permis de déterminer l’identité de deux suspects, dont l’un a été arrêté lors d’une opération menée au douar «Khsasma Maline Oued», situé à proximité de la ville de Benslimane, en coordination avec les éléments de la Gendarmerie royale.

Lire aussi : Enfant poussé à boire de l’alcool: indignation générale au Maroc, voici ce que risquent les malfaiteurs

Les premières conclusions de l’enquête révèlent que les deux mis en cause sont frères et que l’enfant victime, âgé de six ans, est le fils de leur troisième frère. Le second suspect a été identifié et fait actuellement l’objet de recherches en vue de son interpellation.

Le suspect arrêté a été placé en garde à vue dans le cadre de l’enquête judiciaire supervisée par le parquet compétent. Les investigations se poursuivent afin de déterminer l’ensemble des circonstances de cette affaire, d’établir la date exacte des faits et d’identifier tous les éventuels complices.

Par La Rédaction
Le 29/05/2026 à 17h27
#Maroc 2025#Benslimane#Alcool#Violences faites aux enfants

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