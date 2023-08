Du 15 juin au 15 août, plus de 1,5 million de passagers sont entrés au Maroc en provenance des ports espagnols

D’après l’agence Europa Press, qui cite des sources gouvernementales espagnoles, plus de 1,5 million de passagers ont rejoint le Maroc, via les ports espagnols d’Algésiras et de Tarifa, entre le 15 juin et le 15 août, en hausse de 10,8% par rapport à la même période de l’année dernière. Même constat concernant le trafic des véhicules, avec un total de 390.736 ayant quitté l’Espagne vers le Maroc durant cet intervalle, soit une augmentation de 11,7% par rapport à l’année précédente.

Toujours selon l’agence espagnole, une forte affluence est également notée dans la phase retour, qui a débuté le 15 août, avec 519.653 passagers qui ont quitté le Maroc, ce qui représente une hausse de 2% par rapport à la même période en 2022.

Lire aussi : Marhaba 2023: plus de 1,2 million de voyageurs ont transité par les ports marocains au cours du mois de juillet

Dans un communiqué publié le 4 août, le ministère du Transport et de la Logistique marocain annonçait que plus de 1,2 million de voyageurs et 280.000 véhicules avaient transité par les ports marocains du 5 juin au 31 juillet, dans le cadre de l’opération «Marhaba 2023». Des chiffres qui correspondent à des hausses respectives de 21% pour les passagers et de 14% pour les véhicules par rapport à la même période de l’année dernière.