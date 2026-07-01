Société

Drame à Tata: cinq morts, dont un enfant, dans une violente collision routière

Les lieux de l'accident de la route survenu à l'entrée de Tata, qui a coûté la vie à cinq personnes et fait plusieurs blessés. (M.Oubarka/Le360)

Cinq personnes, dont un enfant, ont perdu la vie dans un violent accident de la route survenu ce mercredi matin à l’entrée nord de la ville de Tata. Plusieurs autres passagers ont été blessés et évacués d’urgence vers l’hôpital provincial. Une enquête judiciaire a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ce drame.

Par M'hand Oubarka
Le 01/07/2026 à 14h17

Le drame a eu lieu ce mercredi matin sur la route régionale n° 109, à l’entrée nord de la ville de Tata. Selon les premiers éléments recueillis, une collision frontale d’une rare violence a impliqué un grand taxi assurant le transport de passagers et un véhicule léger.

Le choc a été d’une intensité telle qu’il a coûté la vie à cinq personnes, dont un enfant. Plusieurs autres passagers ont été grièvement blessés lors de l’impact.

Dès l’alerte donnée, un important dispositif de secours a été déployé. Les éléments de la Protection civile, les autorités locales, les services de sécurité nationale et les Forces auxiliaires se sont rendus sur place pour sécuriser le périmètre et procéder au transfert urgent des victimes vers l’hôpital provincial de Tata.

Lire aussi : Province d’El Jadida: six morts et huit blessés dans un accident de la route

Parallèlement à l’évacuation des blessés, les services compétents ont initié une enquête judiciaire, sous la supervision du parquet, afin de déterminer les circonstances précises et les responsabilités liées à cet accident.

Au sein de l’hôpital provincial, la mobilisation a été totale. L’ensemble du personnel médical a été mobilisé afin d’assurer la prise en charge des blessés. Le délégué provincial du ministère de la Santé et de la Protection sociale, accompagné du commandant provincial de la Protection civile, s’est rendu sur place pour superviser l’accueil des victimes et veiller au déploiement de l’ensemble des moyens humains, médicaux et logistiques nécessaires afin de leur assurer les soins requis dans les meilleures conditions.

Par M'hand Oubarka
Le 01/07/2026 à 14h17
#Maroc#Tata#Accident#morts#circulation routière

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