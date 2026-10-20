Diphtérie: mobilisation pour le rattrapage vaccinal des enfants dans la province de Jerada

Dans l’Oriental, la délégation provinciale du ministère de la Santé et de la Protection sociale à Jerada a lancé le premier projet du comité local de santé de la commune de Guenfouda. Ce projet place la lutte contre la diphtérie et la sensibilisation à ses risques au cœur de ses priorités, en associant les acteurs de la société civile aux efforts de sensibilisation, de vaccination et de rattrapage des doses manquées chez les enfants.

Dans le cadre d’une initiative visant à renforcer la prévention sanitaire et l’engagement de la société civile dans la protection de la santé publique, cette démarche revêt une importance particulière. Elle adopte une approche participative qui fait des acteurs civils des partenaires dans la mise en œuvre des programmes de santé au niveau local, élargit le cercle de sensibilisation et de prévention, et renforce la communication avec les familles pour garantir la diffusion des messages de santé aux populations cibles, en particulier les enfants n’ayant pas complété leur schéma vaccinal.

«Le lancement du premier projet du comité local de santé à Guenfouda s’inscrit dans le cadre de l’activation des mécanismes de travail participatif et de l’implication des acteurs de la société civile dans l’exécution des programmes de santé locaux. Cela coïncide avec la campagne nationale de vaccination et les efforts déployés pour faire face à la diphtérie» déclare dans ce contexte Mohamed Jbilou, délégué provincial du ministère de la Santé et de la Protection sociale à Jerada.

Notre source a confirmé dans une déclaration au 360 que le choix de cette approche reflète l’importance accordée par la délégation au rôle central de la société civile dans le développement des services de santé et le succès des programmes préventifs et curatifs. Il a souligné que les établissements de santé ne peuvent atteindre leurs objectifs de prévention et de promotion de la santé publique sans l’engagement des acteurs civils et des habitants.

De son côté, le Dr Zakaria Ait Taleb, chef du service du réseau des établissements de santé de la province de Jerada, a mis en avant la gravité de la diphtérie en tant que maladie infectieuse touchant les voies respiratoires supérieures, dont les complications peuvent entraîner de graves lésions au cœur et au système nerveux, voire le décès si le patient n’est pas pris en charge à temps.

Lire aussi : Onze cas confirmés de diphtérie, dont un décès: comment le Maroc veut éviter toute propagation

Il précise que les comités locaux de santé récemment créés visent à traiter diverses questions de santé qui préoccupent la population, selon une approche participative réunissant le ministère de la Santé, la société civile et les différents acteurs locaux. Il a rappelé que la santé est une responsabilité collective qui dépasse les compétences du seul personnel soignant pour englober toutes les composantes de la société, compte tenu des liens entre ses déterminants et divers domaines et catégories sociales.

«Le comité local de santé de Guenfouda a choisi la lutte contre la diphtérie et la sensibilisation à l’importance de la vaccination comme premier projet de son programme de travail, à travers l’organisation de campagnes de sensibilisation et de caravanes médicales visant le rattrapage des doses manquantes, la vaccination des enfants et la vérification de leurs carnets de santé pour s’assurer de l’achèvement des doses prévues par le programme national d’immunisation» rappelle-t-il.

Sur le terrain, Dounia Yagoubi, infirmière principale au centre de santé rural de niveau 2 de Guenfouda et présidente du comité local de santé de la commune, a confirmé que le comité a décidé d’inaugurer ses activités par le sujet de la diphtérie en raison de son importance pour le système de santé national, et par souci de protéger la santé des citoyens, en particulier des enfants, contre les risques de cette maladie.

Un appel au parents

«Le personnel soignant du centre poursuit les opérations de vaccination de rattrapage pour les enfants qui n’ont pas complété leur programme vaccinal, parallèlement à la vaccination préventive conformément aux dispositions du programme national d’immunisation et aux recommandations sanitaires adoptées» souligne Dounia Yagoubi

Mme Yagoubi a lancé un appel aux parents pour qu’ils coopèrent avec les équipes médicales et apportent les carnets de santé de leurs enfants au centre afin d’identifier ceux qui nécessitent un rappel. Elle a affirmé que la vaccination demeure le moyen le plus efficace de prévenir la maladie et de limiter les risques, soulignant que la réussite de cette initiative exige d’atteindre tous les enfants concernés grâce à la coordination entre le personnel de santé, les habitants et les différents acteurs locaux.

Enfin, Mohamed Afghour, membre du bureau exécutif de l’Association nationale pour la défense des droits de l’homme au Maroc (AMDH) et président de la section locale de Guenfouda, a estimé que la création du comité local de santé constitue un acquis important pour les habitants de la commune.

Cela s’explique par le rôle attendu de ce comité dans le suivi des questions locales de santé, le repérage des problèmes rencontrés par les citoyens, et leur transmission aux autorités compétentes pour traitement et hiérarchisation des priorités selon les besoins réels de la population.