Casablanca: un médecin jette sa fille du quatrième étage après une dispute avec son ex-épouse

Les faits se sont déroulés dans la soirée de lundi dernier, dans l’arrondissement de Hay El-Hassani, où la mort tragique d’une fillette de cinq ans a suscité une vive émotion parmi les habitants. Selon une source proche de l’enquête, le drame serait survenu dans un contexte de tensions persistantes entre le père de l’enfant et son ex-épouse.

D’après les premiers éléments rapportés par la même source, une violente altercation téléphonique aurait éclaté entre les deux anciens conjoints alors que le père se trouvait dans son appartement avec sa fille. «En vertu d’une décision judiciaire, il bénéficiait d’un droit de visite d’une journée par semaine», rapporte Assabah dans son édition du mercredi 21 octobre.

Le différend aurait notamment porté sur le retard pris par le père pour remettre l’enfant à sa mère à l’issue de la période de visite qui lui avait été accordée. Les protestations de son ex-épouse auraient alors exacerbé les tensions entre les deux parties, déjà en proie à de profonds désaccords.

C’est dans ce contexte que le suspect aurait commis l’irréparable en précipitant sa fille du quatrième étage de l’immeuble, selon les informations communiquées par la source précitée.

Plus glaçant encore, le mis en cause aurait lui-même filmé la scène avant d’adresser la vidéo à son ex-épouse, accompagnée de propos cyniques laissant entendre qu’il venait de jeter leur fille: «tu veux ta fille? Je te l’ai jetée. Prends-la». La réception de ces images aurait plongé la mère dans un état de choc extrême. Incapable, selon la même source, de poursuivre sa route au volant de sa voiture pour rejoindre les lieux, elle aurait abandonné son véhicule avant de courir vers le lieu du drame. Cette scène bouleversante aurait profondément marqué les passants et les riverains témoins de sa détresse.

Grièvement blessée lors de sa chute, la fillette aurait succombé à ses blessures sur place. Son décès a donné lieu à l’intervention des différents services de sécurité de Hay El-Hassani, mobilisés pour effectuer les premières constatations et engager les investigations nécessaires.

Les éléments de la Protection civile ont, pour leur part, pris en charge le corps de la victime en vue de son transfert à la morgue, où une autopsie devait être réalisée sur ordre du procureur général du Roi près la cour d’appel de Casablanca. «Après les faits, le suspect serait resté dans son appartement avant d’être interpellé par les services de police, puis conduit au commissariat», écrit Assabah.

Les enquêteurs de la police judiciaire de Hay El-Hassani ont ouvert une enquête sous la supervision du parquet compétent afin de déterminer les circonstances précises de ce drame familial, d’en établir les responsabilités et de réunir les éléments nécessaires à la procédure judiciaire. À l’issue des investigations, le suspect devrait être présenté devant le procureur général du Roi près la cour d’appel de Casablanca, conformément aux procédures en vigueur.