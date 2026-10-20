Cap sur l’Asie et l’IA: la feuille de route de Richard Attias pour l’économie marocaine

À l’occasion du Forum de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), dédié aux entrepreneurs en mouvement, une vision ambitieuse de l’économie nationale a été présentée, articulée autour de l’ouverture internationale, du virage technologique et de la fierté des réussites locales.

L’appel principal lancé aux acteurs économiques porte sur l’audace et la diversification des horizons. Les atouts du Maroc doivent en effet servir de tremplin pour conquérir de nouveaux territoires, souligne Richard Attias, publicitaire et président exécutif de Richard Attias & Associates, cité par le quotidien Les Inspirations Eco du 21 octobre. «Le message que j’ai souhaité faire passer à l’occasion du Forum de la CGEM, consacré aux entrepreneurs en mouvement, est avant tout un appel à l’audace et à l’ouverture. Le Maroc et ses entrepreneurs disposent de nombreux atouts pour réussir, grandir et poursuivre leur développement. Mais il est essentiel d’avoir l’audace d’explorer de nouveaux marchés, de s’intéresser à des territoires vers lesquels nous n’avons pas nécessairement l’habitude de nous tourner», a-t-il souligné lors de ce rassemblement.

Cette dynamique de croissance implique de se tourner vers des régions à fort potentiel et d’adapter nos alliances financières. «Nous devons notamment regarder davantage vers les pays asiatiques qui s’affirment comme les champions de demain, construire des alliances avec de nouveaux fonds souverains et diversifier nos partenariats avec des investisseurs différents de nos partenaires traditionnels. En somme, nous devons faire preuve de curiosité et apprendre à redécouvrir un monde qui a profondément changé. Des pays comme la Malaisie, l’Indonésie ou le Vietnam, mais aussi certains marchés d’Amérique latine, notamment la Bolivie et la Colombie, offrent de nouvelles perspectives. Ces évolutions doivent nous inciter à élargir nos horizons et à repenser notre stratégie de partenariats internationaux», a-t-il précisé.

Au-delà de la quête de nouveaux marchés, l’accent a été mis sur la responsabilité sociale et le défi générationnel face aux mutations technologiques. «Mon deuxième message concerne notre responsabilité collective à l’égard de la jeunesse. Nous avons le devoir moral de former nos jeunes pour éviter qu’ils ne décrochent et ne soient laissés à l’écart des transformations technologiques en cours. L’intelligence artificielle représente bien plus qu’une révolution : c’est un véritable tsunami qui va bouleverser l’ensemble de nos secteurs d’activité. Le Maroc a les moyens de faire émerger des champions mondiaux dans l’intelligence artificielle, les technologies et la robotique. Nous ne devons pas manquer ce rendez-vous», a-t-il insisté.

Les récentes décisions institutionnelles viennent d’ailleurs appuyer cette ambition numérique. «Je me réjouis d’ailleurs de voir que le gouvernement, récemment nommé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, intègre un ministère dédié à l’intelligence artificielle. C’est un signal fort. Il appartient désormais aux acteurs concernés de traduire cette vision en actions et en projets concrets », s’est félicité Attias.

«Toutefois, ce cap vers la haute technologie ne doit pas détacher le pays de son socle historique et de ses forces traditionnelles», souligne Les Inspirations Eco. «Pour autant, notre ouverture sur le monde et notre ambition technologique ne doivent pas nous faire oublier nos racines. Tout en préparant l’avenir, nous devons continuer à valoriser les secteurs qui font la richesse et la singularité du Maroc: le tourisme, l’agriculture, les métiers traditionnels ou encore les énergies renouvelables», a rappelé Attias.

En conclusion, la promotion du savoir-faire national à l’international s’impose comme une priorité stratégique qui exige un état d’esprit empreint de détermination. «Enfin, je suis convaincu que nous devons rester profondément fiers de ce que nous sommes et de ce que notre pays a accompli. Le Maroc compte des réussites exceptionnelles. L’enjeu, aujourd’hui, est de transformer ces réussites en marques internationales, capables de rayonner à l’échelle mondiale. Cette ambition doit être portée sans prétention ni arrogance, mais avec humilité et détermination. Nous évoluons dans un monde globalisé, sans frontières, où il est fondamental de faire émerger des champions capables de porter haut et fort la marque Maroc», a-t-il conclu.