Diapo. Réouverte à la veille de l’Aïd Al-Adha, la place de Sour El Maâgazine de nouveau en plein travaux

Sous la supervision quotidienne du wali, les travaux visent à redonner tout son éclat à ce site emblématique, avec notamment la pose d’un nouveau revêtement en marbre et la mise en valeur du mur historique longtemps enfoui sous les effets de précédentes interventions anarchiques. Ce mur, classé patrimoine historique, est désormais au cœur du nouveau plan d’aménagement.

Contre toute attente, les travaux ont repris malgré une inauguration en grande pompe la veille de l’Aïd. Le wali a jugé nécessaire de revoir le projet et a fait appel à un nouvel architecte pour proposer une vision plus cohérente, intégrant Sour El Maâgazine ainsi que ses abords immédiats dans un ensemble harmonieux et moderne.

L’objectif est clair: transformer cette place en un véritable pôle d’attraction touristique à l’approche de la saison estivale. Selon des sources locales, un changement complet de l’aspect urbanistique est en cours, alliant authenticité patrimoniale et modernité des matériaux. La modernisation des abords doit également permettre un meilleur accueil des visiteurs marocains et étrangers, attendus en nombre dans les semaines à venir.

Une fois les travaux achevés, Sour El Maâgazine – qui abrite d’anciens canons et offre une vue imprenable sur le port de Tanger ainsi que sur le bâtiment historique du théâtre Cervantes – retrouvera tout son prestige. Une cure de jouvence attendue pour cette place historique, haut lieu de mémoire et de tourisme dans la ville du Détroit.