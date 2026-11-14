Diabète au Maroc: une facture annuelle de plus de 1,5 milliard de dirhams dès 2021

Le diabète représente un poids financier considérable pour le système de santé marocain. Selon les chiffres de l’Agence nationale de l’assurance maladie (ANAM), rappelés par le ministère de la Santé et de la Protection sociale dans un communiqué publié ce samedi 14 novembre à l’occasion de la journée nationale du diabète, les dépenses annuelles liées à cette maladie dépassent 1,5 milliard de dirhams, avec un taux de croissance annuel moyen supérieur à 10%.

Ces données, qui remontent à 2021, témoignent du coût croissant de la prise en charge du diabète, une maladie chronique dont la prévalence demeure élevée au Maroc.

D’après les résultats de l’Enquête nationale sur les facteurs de risque communs des maladies non transmissibles, réalisée en 2017-2018, le diabète touche 10,6% de la population adulte âgée de 18 ans et plus, soit environ 2,7 millions de personnes. Parallèlement, 10,4% des adultes se trouvent au stade du prédiabète, une situation caractérisée par un taux de glycémie supérieur à la normale, sans atteindre le seuil du diabète.

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Plus préoccupant encore, près de la moitié des personnes diabétiques ignorent qu’elles sont atteintes de cette maladie. Une méconnaissance qui retarde le diagnostic et la prise en charge médicale, augmentant ainsi les risques de complications graves, notamment la cécité, l’insuffisance rénale, les amputations, les accidents vasculaires cérébraux et les infarctus.

Les enfants ne sont pas épargnés. Selon le ministère, plus de 43.000 enfants au Maroc sont atteints de diabète, une situation qui nécessite une vigilance particulière, notamment pour prévenir les complications aiguës telles que l’acidocétose diabétique.

Face à cette situation, le ministère de la Santé et de la Protection sociale indique avoir fait de la lutte contre le diabète une priorité de ses plans sectoriels. Un programme national a ainsi été déployé à travers les établissements de soins de santé primaires et les structures territoriales.

Ce dispositif repose notamment sur la sensibilisation, la prévention, le dépistage précoce, l’éducation thérapeutique et l’accompagnement des patients. Il prévoit également le renforcement des compétences des professionnels de santé et la mobilisation des médias pour promouvoir les comportements favorables à la santé.

À l’occasion de la Journée mondiale du diabète, célébrée cette année sous le thème «Agir tôt contre le diabète pour préserver votre santé», le ministère insiste sur la nécessité d’un diagnostic précoce pour éviter ou retarder l’apparition de complications cardiaques, rénales, oculaires et neurologiques.

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Le département de la Santé appelle également les citoyens à rester attentifs aux principaux signes d’alerte de la maladie, notamment une soif intense et persistante, des envies fréquentes d’uriner, une perte de poids inexpliquée, une fatigue importante ou encore des troubles de la vision. Si ces symptômes apparaissent, il recommande de consulter rapidement un médecin ou de se rendre dans l’établissement de santé le plus proche.

À l’échelle mondiale, plus de 589 millions d’adultes vivent avec le diabète. Ils pourraient être 853 millions à l’horizon 2050. Selon les estimations internationales citées par le ministère, 43 % des personnes atteintes ne savent pas qu’elles sont diabétiques.