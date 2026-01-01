DGSN: plus de 8.900 fonctionnaires de police promus en 2025

Les éléments de la police à Fès sont mobilisés ce 31 décembre 2025 pour le bon déroulement du soir du Nouvel An. (Y.Jaoual/Le360)

Dans un communiqué, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) annonce que le nombre de fonctionnaires de police ayant bénéficié d’une promotion au titre de 2025 s’élève à 8.913 bénéficiaires, soit 65% du nombre total des inscrits sur les tableaux d’avancement.

Cette opération annuelle a concerné 6.033 fonctionnaires de police en uniforme, ainsi que 2.880 policiers en civil. Une attention particulière a été accordée aux fonctionnaires occupant des grades inférieurs et moyens, à travers l’adoption de critères objectifs et professionnels visant à élargir le nombre de bénéficiaires.

Cette démarche vise à favoriser l’évolution de carrière et à renforcer les opportunités de promotion au sein des différents corps, fait savoir le communiqué de la DGSN. Dans ce cadre, 509 fonctionnaires ont été promus au grade de brigadier de police, soit un taux avoisinant 94%. Par ailleurs, 2.717 agents ont accédé au grade de brigadier-chef, représentant 98% des candidats concernés, tandis que 1.040 fonctionnaires ont été promus au grade d’inspecteur de police principal, soit près de 97% des postulants.

Soucieuse d’associer la promotion aux principes de mérite, de compétence et d’égalité des chances, la DGSN s’est appuyée, dans les travaux des commissions compétentes, sur une charte d’évaluation intégrée. Celle-ci repose sur des critères précis prenant en compte la performance professionnelle, le rendement dans l’exercice des fonctions, l’ancienneté dans le grade et dans la carrière, ainsi que le comportement et le parcours professionnel des agents concernés.

La DGSN indique accorder une importance particulière à la régularité des opérations de promotion, qu’elle annonce chaque année à la même période. Elle considère ce mécanisme comme l’un des leviers essentiels de la progression professionnelle et comme un outil majeur de motivation, incitant les fonctionnaires à redoubler d’efforts et de dévouement dans l’accomplissement de leurs missions, au service de la sécurité des citoyens, de la protection de leurs biens et de l’amélioration continue des prestations policières.