Société

DGSN: plus de 8.900 fonctionnaires de police promus en 2025

Les éléments de la police à Fès sont mobilisés ce 31 décembre 2025 pour le bon déroulement du soir du Nouvel An. (Y.Jaoual/Le360)

Un total de 8.913 fonctionnaires de police ont bénéficié de promotions de grade au titre de l’année 2025, indique la Direction générale de la sûreté nationale.

Par La Rédaction
Le 01/01/2026 à 10h44

Dans un communiqué, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) annonce que le nombre de fonctionnaires de police ayant bénéficié d’une promotion au titre de 2025 s’élève à 8.913 bénéficiaires, soit 65% du nombre total des inscrits sur les tableaux d’avancement.

Cette opération annuelle a concerné 6.033 fonctionnaires de police en uniforme, ainsi que 2.880 policiers en civil. Une attention particulière a été accordée aux fonctionnaires occupant des grades inférieurs et moyens, à travers l’adoption de critères objectifs et professionnels visant à élargir le nombre de bénéficiaires.

Lire aussi : Nouvel An à Casablanca: au cœur du dispositif sécuritaire déployé par la DGSN

Cette démarche vise à favoriser l’évolution de carrière et à renforcer les opportunités de promotion au sein des différents corps, fait savoir le communiqué de la DGSN. Dans ce cadre, 509 fonctionnaires ont été promus au grade de brigadier de police, soit un taux avoisinant 94%. Par ailleurs, 2.717 agents ont accédé au grade de brigadier-chef, représentant 98% des candidats concernés, tandis que 1.040 fonctionnaires ont été promus au grade d’inspecteur de police principal, soit près de 97% des postulants.

Soucieuse d’associer la promotion aux principes de mérite, de compétence et d’égalité des chances, la DGSN s’est appuyée, dans les travaux des commissions compétentes, sur une charte d’évaluation intégrée. Celle-ci repose sur des critères précis prenant en compte la performance professionnelle, le rendement dans l’exercice des fonctions, l’ancienneté dans le grade et dans la carrière, ainsi que le comportement et le parcours professionnel des agents concernés.

La DGSN indique accorder une importance particulière à la régularité des opérations de promotion, qu’elle annonce chaque année à la même période. Elle considère ce mécanisme comme l’un des leviers essentiels de la progression professionnelle et comme un outil majeur de motivation, incitant les fonctionnaires à redoubler d’efforts et de dévouement dans l’accomplissement de leurs missions, au service de la sécurité des citoyens, de la protection de leurs biens et de l’amélioration continue des prestations policières.

Par La Rédaction
Le 01/01/2026 à 10h44
#DGSN#promotion

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Abdellatif Hammouchi accorde une prime exceptionnelle au personnel de la DGSN

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Digitalisation, accessibilité, continuité… Comment la DGSN articule numérique et proximité

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Bilan 2025 de la DGSN: un net recul de la criminalité violente en 2025

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

CAN 2025 et au-delà: le détail du dispositif sécuritaire d’envergure déployé par la DGSN

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

La DGSN déploie un dispositif de sécurité high-tech pour la CAN 2025

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

DGSN: soutien exceptionnel aux policiers atteints de maladies graves

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

La DGSN mise sur la jeunesse: une vague de nominations pour renouveler son leadership

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Le pôle DGSN-DGST et l’instance anti-corruption font front commun

Articles les plus lus

1
Sahara: Abdelmadjid Tebboune s’enfonce dans le déni
2
Barrages: 537 millions de m³ d’eau supplémentaires en cinq jours, le taux de remplissage passe à 39,2%
3
Les dernières pluies peuvent-elles compenser des années de déficit hydrique?
4
Regragui et la théorie du bouc émissaire
5
Le tant attendu zoo de Aïn Sebaâ fait ce mardi son grand retour, pour le plus grand bonheur des Casablancais
6
Routes, parkings, infrastructures maritimes: Casablanca a multiplié ses grands chantiers en 2025
7
Carburants: le gasoil sous les 10 dirhams pour la première fois depuis 2021
8
Les barrages gagnent 409 millions de m³ d’eau en quatre jours, le taux de remplissage grimpe à 36%
Revues de presse

Voir plus