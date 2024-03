Développement humain: convention de partenariat entre l’UM6P de Rabat et l’ONDH

La Faculté de gouvernance, sciences économiques et sociales (FGSES) de Rabat et l'Observatoire national du développement humain ont signé une convention de partenariat, le 4 mars 2024.

L’Université Mohammed VI polytechnique (UM6P) et l’Observatoire national du développement humain (ONDH) s’allient pour le renforcement du développement humain. Ceci, à travers la signature, ce lundi 4 mars, d’une convention de partenariat.

Signé par Otmane Gair, président de l’ONDH, et Karim El Aynaoui, doyen de la FGSES, issue de l’UM6P, cet accord s’inscrit dans le cadre de «l’ambition de l’UM6P et de l’ONDH de créer des opportunités de coopération à travers la mise en œuvre de projets de recherche-action communs, d’enquêtes et de programmes de formation», nous apprend un communiqué.

L’apport de l’ONDH est très important puisque la convention permettra «l’utilisation des données collectées par ses services au profit des étudiants et professeurs de la faculté ainsi que la mise en place de stages au sein de l’ONDH pour les étudiants». Il s’agit également de «permettre aux cadres de cet observatoire d’accéder aux programmes de formation continue établis par la Public Policy School (PPS)», selon la même source.

Dans une allocution, Karim El Aynaoui s’est dit ravi de sceller ce partenariat qui vise «la recherche, la formation et l’organisation des conférences en créant un espace devant faire émerger une nouvelle génération».

De son côté, Otman Gair a loué les compétences de la FGSES, qui va aider à former des cadres qui devront accompagner les chantiers de l’État social initiés par le roi Mohammed VI. Il a cité, à cet égard, la couverture sociale et médicale, les retraites ainsi que le système des indemnités pour perte d’emploi.

Il faut rappeler que l’ONDH a été créée sur instructions du Souverain avec pour principales missions l’analyse et l’évaluation de l’impact des programmes de développement humain. Il œuvre également pour le développement des outils innovants en matière de collecte, d’analyse et d’interprétation des données.

Pour sa part, la FGSES de l’UM6P propose «des formations en sciences humaines et sociales axées sur les politiques publiques et sur les questions spécifiques qu’elles soulèvent pour le pays et, plus largement, pour le continent africain dans son ensemble».