Debdou, la vallée des mémoires entremêlées

À première vue, Debdou se devine à peine. Une vallée resserrée, un îlot de verdure posé au creux des reliefs, comme si la montagne elle-même avait choisi de l’abriter du monde. Dans les esprits, c’est un village plus qu’une ville, un retrait plus qu’un centre. Et pourtant, derrière cette discrétion apparente, s’est déployé l’un des espaces les plus denses des marges marocaines.

Son nom même dit déjà l’entre-deux. Rapproché du berbère debdoub, l’entonnoir, il évoque autant le resserrement que le passage. Ici, tout converge et tout s’échappe à la fois: la montagne, l’oued, et la ville elle-même, nichée au pied d’un versant abrupt, protégée des vents dans un creux de steppe aride.

Longtemps, Debdou n’a pas été une périphérie silencieuse, mais une forte-position. Un point d’équilibre instable entre royaumes rivaux, entre les Mérinides de Fès et les Abdelwadides de Tlemcen, dans cet espace fracturé né de la dislocation almohade, bien que des échos de légendes locales attribuent sa forteresse aux Romains.

Dans ses notes De Taourirt à la Moulouya et à Debdou, l’officier explorateur Louis Voinot rappelle son inscription dans une stratification ancienne. Il évoque notamment un fossé à parois verticales attribué aux Romains ainsi que, sur le flanc nord de l’éperon de la kasbah, une vaste galerie souterraine taillée dans la roche tendre, que la tradition dit également romaine. Ceci étant dit, tient-il à préciser, «les Anciens berbères ont souvent exécuté des travaux de ce genre».

C’est sous les Mérinides que Debdou prend véritablement forme dans l’histoire politique. Une forteresse s’élève, dominant la vallée. Une kasbah qui regarde loin, vers les routes du nord et de l’est. La tradition en attribue même une partie à une figure singulière, Fatima, fille du sultan Abd el-Haqq, dont la dot aurait contribué à l’édification de la muraille orientale.

Mythe ou mémoire, peu importe: la ville entre dans le registre des lieux habités par le pouvoir autant que par les récits.

Très vite, Debdou devient un fief confié à des lignages locaux, notamment les Beni Urtajjen, cousins des Mérinides. Ibn Khaldoun lui-même mentionne cette montagne habitée, refuge et position stratégique, où s’enracinent des fidélités politiques changeantes. La ville est alors prise dans le jeu des alliances et des ruptures, jusqu’à être ravagée en 1365 par les Abdelouadides en la personne d’Abou-Hammou Moussa qui avait fait subir le même sort à Guercif.

Mais Debdou ne disparaît pas. Elle se recompose.

Vers 1430, profitant de la faiblesse du pouvoir central, un chef du clan des Beni Urtajjen y fonde un émirat local.

Pendant plus d’un siècle, cette principauté de montagne vit en relative autonomie, entre les dynasties mérinide puis ouattasside, jusqu’à son intégration au pouvoir saâdien en 1563. Une petite capitale discrète, mais durable, aux confins des grands équilibres.

Léon l’Africain y fait halte en 1515, de retour de Fès, logé auprès du prince local, et décrit une cité suspendue entre puissance et retrait.

C’est aussi à cette période que Debdou devient un espace de cohabitation singulier. Cette stabilité relative favorise en effet le développement d’une société urbaine originale.

À partir de la fin du 14e siècle, notamment après le pogrom de Séville de 1391, des familles juives venues d’Espagne s’y installent durablement.

La mémoire de cette origine demeure dans la toponymie, comme la source d’Aïn Ishbiliya, «la source de Séville».

Dans ce monde resserré, les communautés se côtoient sans se confondre, et la ville prend la forme d’un équilibre fragile mais vivant.

Mosquées, synagogues, médersas, maisons basses du mellah, kasbahs perchées… Debdou devient une enclave plurielle, un microcosme où les mondes s’additionnent.

Cette vitalité finit aussi par attirer les puissances en place.

Les Saâdiens intègrent la région au 16e siècle, mettant fin à l’autonomie politique, sans pour autant effacer les structures sociales existantes.

Debdou reste une ville de passage, de mémoire et d’entre-deux, traversée par les Maâqil venus du désert comme par les réseaux marchands reliant Taza, Fès et l’Orient.

La kasbah du richissime négociant juif Aaron ben Mechaâl aurait été édifiée sur un ancien domaine des princes de Debdou, dont l’autorité s’étendait autrefois jusqu’aux abords de Taza.

Après l’assassinat de ce potentat local puis la destruction de Dar Ben Mechaâl, présentée comme un foyer de rébellion, de nouvelles familles juives vinrent renforcer la communauté déjà établie à Debdou.

Des siècles plus tard, la vallée impressionne encore les voyageurs.

Le père Charles de Foucauld déguisé en juif auprès de son guide le rabbin Mardochée Abi Sror y voit, dans sa Reconnaissance au Maroc, une petite ville suspendue entre parois de roc et verte vallée, dominée par une kasbah en ruine et un minaret veillant sur les jardins.

Mais derrière le regard émerveillé des voyageurs se profilent déjà les logiques de la pénétration coloniale.

L’assassinat d’un employé italien, au service d’un prospecteur minier français, fut le prétexte à l’occupation de Debdou six mois plus tard par les forces françaises le 5 mai 1911.

L’entrée dans l’ordre colonial redéfinit alors ses équilibres anciens depuis l’extérieur.

Mais c’est surtout le temps long qui transforme la ville. Les circulations se raréfient, les réseaux se déplacent, les communautés se dispersent. La communauté juive, longtemps importante dans l’identité locale, finit par quitter les lieux au cours du 20e siècle. Les synagogues restent, silencieuses, comme des fragments d’un monde retiré.

Aujourd’hui, Debdou apparaît comme une bourgade enclavée, en marge des grands axes. Pourtant, rien n’y est réellement effacé: les strates du pouvoir, les architectures superposées et les traces d’une principauté oubliée continuent d’habiter secrètement la vallée.