De friche à oasis: l’étang d’El Oulfa renaît au cœur de Casablanca

Il n’y a pas si longtemps, l’étang d’El Oulfa n’était qu’une vaste étendue d’eau stagnante, associée aux odeurs nauséabondes, aux moustiques et à un sentiment d’abandon. Aujourd’hui, le site s’est mué en un parc moderne et verdoyant, où allées ombragées, aires de jeux, terrains de sport et promenades au bord de l’eau ont pris la place des détritus et du désordre.

«Nous ne pensions jamais que cette décharge allait devenir un jour un aussi beau parc», déclare un habitant du quartier, pris par l’émotion. «Aujourd’hui, tout est propre, sécurisé et agréable. C’est un changement spectaculaire», exprime-t-il.

Sur place, les témoignages se succèdent et traduisent la même fierté. «Avant, nous souffrions des odeurs et des insectes. Aujourd’hui, nous avons enfin un espace propre et sécurisé, un vrai souffle d’air frais pour toute la ville», confie un habitant du quartier Al Firdaouss.

Plus loin, une femme âgée est marquée par la transformation. «Nous habitions juste à côté et cette zone était une source de tracas. Maintenant, tout a changé. C’est magnifique», déclare-t-elle. Les enfants, eux, ne cachent pas leur enthousiasme. «Ce qui m’a le plus plu est l’aire de jeux et le terrain de basket», s’exclame un garçon, tandis qu’un autre ajoute que le skate-park est l’endroit parfait pour jouer avec ses amis.

Pour d’autres, ce projet est plus qu’un simple aménagement. «C’est un véritable souffle de vie pour les habitants d’El Oulfa et de Hay Hassani. Il faudra que tout le monde veille à le préserver pour qu’il dure dans le temps», conclut un visiteur.

Au-delà de son impact immédiat sur le cadre de vie, la réhabilitation du lac s’inscrit dans une logique de durabilité. Selon Tahar Yousfi, président de l’arrondissement de Hay Hassani, le projet visait à «transformer un espace naturel marginalisé en un parc écologique moderne». «Nous voulions créer un lieu qui allie esthétisme, biodiversité et équipements adaptés aux besoins des habitants», ajoute-t-il.

Le parc, d’une superficie totale de 17 hectares, se compose de 7 hectares de plan d’eau et 10 hectares d’espaces verts. Il comprend des promenades hautes et basses, des jardins thématiques, des zones sportives, des espaces pour enfants et un observatoire de biodiversité où l’on peut admirer les oiseaux migrateurs.

Une attention particulière a été portée à la qualité des eaux et à la régénération des espèces végétales locales, afin que ce parc ne soit pas seulement un lieu de loisirs, mais aussi un sanctuaire écologique en pleine ville. Aujourd’hui, alors que les premiers promeneurs découvrent ce nouvel écrin, une certitude s’impose: le parc de l’étang d’El Oulfa n’est plus un espace oublié, mais un symbole de renouveau pour Casablanca.