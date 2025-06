Cyberattaque: Tawtik, la plateforme des notaires, a repris du service ce lundi 16 juin

Le Conseil national de l’Ordre des notaires du Maroc (CNONM) sort de son silence et s’exprime, via un communiqué, au sujet de la plateforme des notaires Tawtik, suspendue depuis la cyberattaque du 2 juin 2025. Une sortie médiatique qui, il faut le préciser, intervient trois jours seulement après l’élection du nouveau président de l’Ordre des notaires, Adil El Bitar (également député du PAM dans la circonscription de Aïn Sebaâ).

«Conscient de l’importance stratégique de la cybersécurité de la plateforme des notaires du Maroc TAWTIK+, le CNONM a engagé une série de réunions avec les parties prenantes afin de renforcer la sécurité et l’intégrité des données échangées via ladite plateforme», souligne le communiqué du CNONM.

Au lendemain de son élection, poursuit la même source, Adil El Bitar, président du CNONM, a participé à une réunion de haut niveau réunissant des représentants du ministère de la Justice, de l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie (ANCFCC), de la Direction générale de la sécurité des systèmes d’information (DGSSI) ainsi que de la Caisse de dépôt et de gestion (CDG).

Lors de cette réunion, il a été convenu d’identifier et de mettre en œuvre, dans un délai de 48 heures, les mesures nécessaires pour assurer une sécurité maximale de la plateforme.

À l’issue d’une deuxième réunion tenue ce lundi 16 juin 2025, avec le ministre de la Justice et le directeur général de l’ANCFCC, l’ensemble des prérequis techniques ont été entérinés et finalisés, permettant la reprise effective et complète de toutes les fonctionnalités de la plateforme TAWTIK+, désormais pleinement opérationnelle, fait savoir le CNONM.