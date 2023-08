Covid-19: face au nouveau sous-variant Eris, les directives de Khalid Aït Taleb

Malgré l’annonce de la fin de l’état d’urgence sanitaire mondiale le 5 mai dernier, le SARS-CoV-2 n’a pas dit son dernier mot. Une résurgence du virus, marquée par une hausse de 80% des cas signalés par l’OMS en moins d’un mois, a poussé le ministre de la Santé, Khalid Aït Taleb, à adresser une circulaire aux directeurs régionaux de la santé et de la protection sociale.

Le variant Eris, identifié comme une descendance de l’Omicron, présente des caractéristiques de transmission rapide et, potentiellement, d’évasion immunitaire, faisant craindre une nouvelle vague d’infections.

Dans la circulaire, Khalid Aït Taleb souligne la nécessité d’assurer une détection précoce et efficace des cas, en renforçant la disponibilité et l’utilisation des tests PCR et TAR dans toutes les structures de soins. Il prône également le respect du protocole thérapeutique de prise en charge des cas et des indications d’hospitalisation.

La notification hebdomadaire au Centre national d’opérations d’urgence en santé publique (CNOUSP) des données de surveillance et, en temps réel, des cas de Covid-19 graves et de décès figure aussi parmi les recommandations du ministre. Tout comme l’acheminement des échantillons positifs vers des laboratoires spécialisés pour séquençage, afin d’avoir une meilleure compréhension de la propagation et de l’évolution du variant.

Mais le véritable fer de lance de cette nouvelle stratégie demeure la vaccination. Le ministre de la Santé appelle ainsi à renforcer les plans d’action de la vaccination anti-SARS-CoV-2, en s’assurant de la disponibilité des vaccins partout et en ciblant en priorité les populations les plus vulnérables. Et pour éliminer la moindre réticence, une campagne de sensibilisation grand public est prévue, mettant en exergue les bénéfices et la sécurité du vaccin.

Pour rappel, le ministère de la Santé a averti, dans un communiqué diffusé vendredi dernier, que le Maroc n’est pas à l’abri d’une nouvelle vague de contamination par le sous-variant EG.5.1 du variant Omicron. Il a également assuré que, pour le moment, aucun cas de contamination à ce nouveau sous-variant n’a été enregistré au Royaume.